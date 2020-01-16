投行峰會前連環續租甲廈 共逾3億 瑞銀租上環商廈4年 美銀租葵涌KCC 3年

明報記者 林尚民

瑞銀續租上環商廈 呎租64元微升3%

上環德輔道中189至195號李寶椿大廈13、15至17、25至27樓共7層樓面，總面積約66,822方呎，獲瑞銀以月租約428.62萬元續租，呎租約64元，租約期為期4年，至2026年中，即租約期總租金支出逾2億元。

翻查資料，瑞銀早於2006年11月起租用李寶椿大廈，瑞銀2013年曾增至9層半約9萬方呎樓面，當時月租約536.07萬元，不過，瑞銀於2017、2020及2021年先後三度棄租各一層樓面（合共3層），若以2021年度租用7層時租金約415.2萬元、呎租約62元計，即最新租金較去年舊租微升約3%。

美銀續租KCC 低3年前近7%

另資料顯示，KCCＢ座18至21樓全層、以及22樓01至09室，獲美國銀行續租4層半樓面約11.7萬方呎，最新月租共320.12萬元，折合呎租約27元，租期共3年，由今年12月初至2025年11月底，即租金支出逾1.15億元。翻查過往資料，KCCＢ座18至22樓共5層物業，業主為香港警察儲蓄互助社，該社於2016年9月購入物業，涉14.08億元，美銀對上一次續租4層半樓面為2019年底，當時月租約343.4萬元，即今次續租，租金較2019年底低約6.8%。翻查資料，美林證券早於2013年7月已租用上址，當時租金共372.5萬元，即新租金較9年前租金低約14%，美林證券其後被美國銀行收購。

仲量聯行董事總經理曾煥平表示，香港始終在金融市場上具有一定的國際地位，瑞銀、美銀這類跨國投資銀行，最終都會在香港租用一定的樓面，並不會撤離香港，再加上政府放寬入境限制，寫字樓市道料將有一定受惠。不過他認為，這些利好因素無法從根本改善疫情為本港寫字樓市場帶來的壞影響。

仲量聯行：疫下辦公新常態 寫字樓需求減

曾煥平指出，以往承租香港甲級商廈最多的中資公司，近年已減少承租；再加上香港經歷數年疫情，不少公司已意識到，不一定使用寫字樓，令商廈的重要程度大大降低，例如可以在家工作、以網上進行會議、甚至有本地大型公司推行4天工作等，令企業租用寫字樓的需求減少，預料這種情况最少將維持數年，加上市場上本港寫字樓未來新供應龐大，相信短期內寫字樓租金及出租率仍將受壓。