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2022年10月5日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
海外機員抵港閉環 業界指礙復飛 紐航：倘不鬆綁 「0+3」下也不會增航班
話你知：長途機被迫設中轉站 成本增
寬外站閉環管理 國泰：爭取完全撤限
Club Med：運力恢復進度 影響港人外遊
Trip.com：泰航班供應較日韓充足 票價相宜
英通訊局指Vodafone 3英國須合併
INDEX GAME伙陳奐仁推NFT音樂遊戲
美股隔晚大彈 環球股市跟升 分析：儲局加息立場未軟 升勢難持久
擬售加拿大業務 匯控倫敦股價飈4%
奧園健康撥資母企 調查：涉違規
Tesla周一跌逾8% Cathie Wood撈貨
張兆聰：資金積極撈底 潤泥冷吼之選
盧楚仁：英鎊恐再創歷史新低
葉仕偉博士：數碼港元eHKD——零售型CBDC
技術取勝：希慎回調宜守20元
劉思明：個股反彈 醫藥股處谷底值博
周顯：地球太危險 現金最重要
湯文亮：日日唱淡 冇人敢買樓
投行峰會前連環續租甲廈 共逾3億 瑞銀租上環商廈4年 美銀租葵涌KCC 3年
本地客撐九龍商廈 區內空置率微跌
第一城2房險守400萬大關 16年升值逾3倍
重陽節假期 一手不足10宗成交
帝御．星濤216呎開放式戶月租低見8500元
跑馬地逸東軒住寓 享靜中帶旺
教堂歷史景點洋溢歐陸風
龍彩霞：駿隆：股債雙殺 中港股低迷 通海：MPF轉移貨幣基金 分散風險
技術取勝：希慎回調宜守20元
【明報專訊】創科喘定上望81元（圖）
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