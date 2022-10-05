Tesla周一跌逾8% Cathie Wood撈貨

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）周一開市前公布第三季交付量34.83萬輛，按年上升44.34%，略低於市場預期的35.8萬輛，市場以此理由沽低Tesla，周一股價下跌8.61%，為4個月最大跌幅，為當日少數下跌的大型股。不過，跌市吸引曾被稱為「科技股女股神」的Cathie Wood撈貨，旗下創新ETF（美：ARKK）和下一代互聯網ETF（美：ARKG）合共吸納13.22萬股，為今年6月以來首次，以周一收市價計算涉資3204萬美元（約2.52億港元）。Tesla昨日高開3.34%，報250.5美元，其他電動車股亦盤前做好，卡車生產商Rivian（美：RIVN）周一盤後重申今年生產2.5萬輛的指引，並稱進度符合計劃，意即本季產量將逾1萬輛，是首3季總和的約74.62%，周一跌3.1%後，昨開市急彈6.6%。
此外，大摩發表報告大幅下調內地電動車企目標價，理想汽車（2015）目標價削34%至137元，小鵬汽車（9868）目標價削56%至71元，並給予蔚來（9866）目標價192元，三家車企明年交付數量預期下調5%至15%，毛利率則降0.2至2個百分點。大摩認為，內地新冠疫情防控限制居民外出和影響供應鏈，將打擊電動車企業盈利和現金流，同時要面對愈趨激烈的市場競爭。
不過受惠美股同業上升，理想、小鵬和蔚來ADR昨開市分別升4%、2.73%和3.61%，較港股周一收市高6.25%、3.5%和1.3%。