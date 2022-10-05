Tesla周一跌逾8% Cathie Wood撈貨

此外，大摩發表報告大幅下調內地電動車企目標價，理想汽車（2015）目標價削34%至137元，小鵬汽車（9868）目標價削56%至71元，並給予蔚來（9866）目標價192元，三家車企明年交付數量預期下調5%至15%，毛利率則降0.2至2個百分點。大摩認為，內地新冠疫情防控限制居民外出和影響供應鏈，將打擊電動車企業盈利和現金流，同時要面對愈趨激烈的市場競爭。

不過受惠美股同業上升，理想、小鵬和蔚來ADR昨開市分別升4%、2.73%和3.61%，較港股周一收市高6.25%、3.5%和1.3%。