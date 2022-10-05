奧園健康撥資母企 調查：涉違規

建議對涉及人員採行動

集團稱，已委聘內部監控顧問檢討集團的內部監控，制定出補救措施建議。中國奧園發公告跟進，仍在審閱及評估今次奧園健康的調查結果，若需進一步工作會另發公告交代。該集團及奧園健康均繼續停牌。現時中國奧園持有奧園健康約55.15%股份。

指融資緊迫 用紙本申審批

奧園健康的獨立調查委員會歷時半年調查後公布結果顯示，中國奧園雖然去年12月31日向奧園健康償付3.5億元人民幣欠款，翌日卻因應面臨迫在眉睫的流動性問題，向奧園健康提出要求劃轉剛償還的款項到其附屬公司。在處理過程中，奧園健康的會計人員不慎將資金用途錯誤記為車位及商舖獨家銷售代理的保證，同時因應情況緊急，只用紙質申請表處理，沒有經電子審批。有關款項最終獲中國奧園清付。

稱會計員誤記資金用途

在去年12月亦發現，奧園健康在收購廣州海珠區琶洲一幅土地的實體公司雖然未有成事，但是同樣用紙質申請表處理涉及收購所需的5000萬元資金劃撥，最終因為交易未成未有在帳簿誌記。

根據調查，中國奧園的業務合作伙伴因為在去年12月份未能如期還款，奧園健康被銀行強制執行近5億元人民幣存款質押，及至同年底，已由中國奧園償還有關款項。同時奧園健康與中國奧園曾於2021年度，互相同意應要求向對方提供資金作一般營運資金，卻未有訂立協議，結果在年內分別錄得非貿易現金流入及流出29億及28億元人民幣，最終獲中國奧園償還全部墊款。奧園健康指調查報告的內容及調查結果合理，並委聘顧問檢討內部監控，確保遵守上市規則。