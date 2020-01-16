Trip.com：泰航班供應較日韓充足 票價相宜

以反映票價走勢的乘客收益率（即每名旅客飛一公里的收入）表現，因疫情初時各國封關，航空公司停飛大部分航班，令機位供應大減。國泰過去4年的數據顯示，2018和2019年疫情前票價較為穩定，疫情爆發後，在2020上半年開始票價不斷攀升，乘客收益率的升勢亦加速，最新今年上半年收益率為114.3港仙（見圖），按年升21%，為近年以來的高位。

國泰乘客收益率爆疫兩年不斷攀升

加拿大航空香港及南中國總經理林漢基表示，航空公司過去一直有特定系統售票，設置一連串指標，當中亦會參考過往價格紀錄，以目前機位供應較少，需求強勁以至上座率高，當乘客愈接近起飛時購票，價格就會愈高，故出現「愈賣愈貴」的情况。

大和資本：外遊需求大 短期票價較高

大和資本市場執行董事劉偉健表示，機票價格是直接反映目前供求現况，本地航班供應不足，「0+3」或日後再放寬至「0+0」下，港人外遊需求均會相當大，加上香港現時作為進出內地一個較為理想的中轉站，自然會「搶高票價」。劉偉健預料，短期內票價都會較高。