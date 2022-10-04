市場賭瑞信破產 違約掉期升穿海嘯頂 高層稱資本穩健未挽信心 股價昨跌一成破底

《金融時報》指出，儘管瑞信高層周末向客戶及投資者保證其流動性及資本狀况穩健，但未能穩定市場信心，瑞信的5年期CDS報價，在周一曾升至350個基點創新高，而1年期CDS更曾漲至550個基點，兩者倒掛。

價格反映5年內違約機率23%

CDS價格急升，一般發生在投資者急於為短期內的債務違約尋求保護時買入所推動，瑞信周一的CDS價格，已高於其在2008年金融海嘯期間的水平。彭博昨指出，CDS價格顯示，瑞信在5年內債務違約的機率約為23%。CDS的作用類似於保險合同，倘企業債務違約，購買者會得到賠償。

金融時報：CDS非違約風險指標

瑞信周日為投資者準備的簡報重申，瑞信擁有強大的資本和流動性，股價的變動並沒有改變這事實。部分投資者表示，市場波動反映混亂的交易狀况，而不是瑞信償付能力。截至第二季末，瑞信的一級資本充足率（CET1）為13.5%，其總虧損吸收能力為979億美元，而瑞信貸的總資產為7357億美元。瑞信的目標是2024年前的一級資本充足率介乎13%至14%，此後超過14%。不過加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）預測其無法在2024年後達標，令外界關注到其資本狀况。這為瑞信的CDS價格波動提供了部分原因。

《金融時報》（FT）強調，CDS並非客觀評估違約風險的晴雨表。投資者使用這些合約定向押注，或對冲行業風險，使價格波動更極端。不過CDS的息差可以使瑞信融資成本增加。

分析料需集資318億紓困

瑞信將在10月27日公布季業績時披露轉型計劃。外界預期，瑞信的投行業務會徹底改革，可能宣布在數年內裁員數千人。KBW的分析師估計，即使出售一些資產以資助重組方案，瑞信仍可能需要籌集40億瑞郎（約318億港元）資本。瑞信去年因Archegos事件而損失48億瑞郎。在Archegos爆倉前，瑞信已因Greensill倒閉而要為資產減值。

（綜合報道）

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