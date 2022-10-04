緹山別墅5億沽 九龍屋苑洋房新高

據成交紀錄冊，是次緹山售出的別墅1號，實用面積7171方呎、採5房5套間隔，另設平台、花園、天台及3個車位，成交價5.08億元、實呎70,841元，成交價創項目新高，亦為九龍一手屋苑式洋房新高，買家採60天成交期。

5房設計呎價7萬 成交期60日

值得留意，別墅1號成交價雖創新高，呎價卻較毗鄰、景觀相若的別墅2號，於2020年5月新冠疫情爆發初期的成交呎價71,873元，略低1.5%。

緹山自2019年開售至今累售38伙，佔全盤45伙逾84%，套現總額逾63億元。

此外，華懋旗下西半山現樓大學閣，最新以招標售出第1座5樓B室，實用面積1584方呎、3房雙套間隔，成交價6000萬元，實呎37,879元；成交紀錄冊顯示，買家需於今年12月30日前完成交易，另享首20個月免息按揭貸款。

大學閣3房呎價近3.8萬

中小型單位方面，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue 新錄4宗成交，套現逾2140萬元；而項目累售288伙單位，套現逾14.6億元，新成交單位包括C座地下12室，實用面積207方呎開放式戶連84方呎花園，成交價411.9萬元、實呎19,899元；另3伙均為價單單位，實用面積228至438方呎、屬開放式及3房戶，成交價337.4萬至706.8萬元，實呎14,798至16,138元。

INNOVALE利奧坊特色戶成交

恒地同系已屆現樓的大角嘴利奧坊．曦岸，連錄2宗特色戶成交，單日吸金997萬元；當中第2座5樓K室，實用面積172方呎開放式戶連平台54方呎，成交價512萬元、實呎29,767元，創項目平台特色戶呎價新高。

綜合市場資訊，10月首3天整體新盤成交，累積錄約60宗。

林海山城56伙周五起招標

另希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，更新銷售安排，推出56伙（包含部分早前曾推出單位），於本周五（10月7日）起招標。