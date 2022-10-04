國慶首十日訪澳客量增 券商料10月賭收重返62億

威尼斯人巴黎人有三至四成空枱

本報記者現場直擊，澳門黃金周迎來疫情期間罕見的遊客潮，多間賭場摩拳擦掌預備好迎接這波人流。以金沙中國旗下的威尼斯人及巴黎人為例，昨日開了近九成賭枱；不過記者昨午觀察，威尼斯人只有約四成賭枱有賭客，當中不少更只有一名賭客與荷官「對賭」；巴黎人的空枱情况更多，只有約三成賭枱有客。兩間賭場的老虎機更出現「機比人多」的場面。

為了防疫，現場見到賭場每個出入口都設了檢查站，賭客要先掃澳門健康碼，再將顯示綠碼的畫面及身分證明文件放在檢查枱，由賭場職員查驗後才能進場。雖然過程要花上兩三分鐘，但因沒人排隊，基本不需要等候，直接檢查完便能進入賭場。

不乏賭客荷官一對一「對賭」

根據澳門旅遊局公布，十．一黃金周首兩日訪澳人次分別達3.7萬及2.83萬，10月2日當天訪澳人次按年大增17.2倍。截至昨午5時，澳門傳媒引述當地治安警數據顯示，全澳各口岸有19.6萬人次出入境，入境及出境旅客各佔1.9萬及1.8萬人次。

美銀預期，10月黃金周澳門的日均旅客可達3.3萬人次，隨着當地市道復蘇，帶動10月份賭收提高至62億澳門元。反之，摩根大通表示，在9月份賭收處於預期的低水平，10月份仍認為處於低位，但會觀望之後澳門恢復網簽後，寄望12月份聖誕檔期賭收回升，初步估計今年12月份若網簽恢復，賭收有望回復至疫情前的45%至50%水平，即日均介乎2億至2.5億澳門元。

此外，評級機構惠譽最新報告預測，將來澳門維持全球最大博彩市場地位不變，並料原本的六大賭企會獲得續牌。