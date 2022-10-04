百德暗盤急瀉 突押後上市 孖展客慘蝕息 暗盤交易料作廢

明報記者 陳麗歡

公告稱遭監管機構查詢

百德醫療表示，鑒於監管機構作出查詢，需要更多時間作出回應，經徵詢聯席全球協調人後，決定延遲上市。百德將安排於10月10日分批向投資者退款。

此前，亦曾有新股上市前被監管機構煞停，普遍與其股份認購名單有關，估計或對名單相關資訊作查詢。

據集團昨日公布的發售結果，雖然公開發售獲約1.82倍超額認購，但由於國際配售不足額，需要從公開發售「拉上補下」，結果令參與公開發售散戶須「硬食」2028萬股，令公開發售分配股份由原先的2480萬股，增至4508萬股，較此前增加約82%，以至投資者認購獲全數分派。

近期新股低迷，百德醫療亦不例外，招股價為1.4至1.72元，最終以下限每股1.4元定價，全球發售2.48億股，集資淨額2.59億元。香港公開發售錄得輕微超額認額，合共有3350人認購，最終「人人有份」，當中有1689人認購一手2000股，一手中籤率達100%。乙組只有一人認購300萬股，全數獲得分配。

不過，以百德醫療昨日暗盤表現計，散戶全部損手。當中在耀才暗盤跌41.4%，收報0.82元，不計手續費，每手帳面蝕1140元，以投資者獲分配300萬股計，帳面蝕174萬元，若在富途暗盤計算，則蝕約156萬元。

值得留意的是，過往罕有股份在完成暗盤交易後、上市前一刻宣告煞停上市，有投資者已「蝕讓」手上獲分配股份；惟今次百德突然押後上市，因暗盤屬場外買賣，有市場人士估計不會對投資者作額外補償，但難預料一旦發現押後上市涉及不合規問題，會否惹來追究。

潤歌雲動孖展足額

至於另外兩隻新股招股反應不俗。內地營銷服務供應商潤歌互動（2422）上周五（30日）開始招股，截至昨日已獲足額認購，孖展暫錄3221萬元，超購1.61倍，當中輝立借出2000萬元，富途借出1100萬元。

內地AR/VR服務商飛天雲動（6610）上周四開始招股，截至昨日孖展認購達3.44億元，超購4.4倍。 當中輝立借出1.6億元，盈立證券借出1.19億元，富途借出3400萬元。

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