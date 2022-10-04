世茂與債權人洽重組境外債

【明報專訊】內房股世茂（0813）表示，與重組相關的盡職調查工作仍在進行。集團正與債權人及其顧問緊密合作及定期溝通，討論境外債務潛在可行的重組建議方案；同時正推進境外債務重組工作，持續與各類債權人對話，包括但不限於由公司發行以美元計值的優先票據的持有人、境外銀行貸款人及其各自的顧問。公司表示，此舉目的是穩定局面，紓緩當前流動資金緊張問題，以及尋求實施公平對待債權人並保障各方利益的潛在重組。世茂昨日繼續停牌。