憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙

明報記者 林可為、容婌維

預計今季內有機會登場的12個焦點新盤、涉單位總數約10,131伙；其中九龍及將軍澳佔6盤涉約4827伙、新界佔5盤涉約4504伙、港島佔1盤涉約800伙。可留意是，相關新盤不乏具有港鐵沿線效應的優勢。

港島聚焦黃竹坑港島南岸4期

以新供應向來相對最少的港島而言，由信置（0083）、嘉里（0683）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第4期，目前仍待批預售樓花同意書。項目細分為4A期、4B期，分別提供432及368伙、即合共800伙，關鍵日期為2025年3月及5月，預計樓花期長約29至31個月。項目位處港鐵站上蓋，對外交通方便，且屬港島罕有大型私宅屋苑，料將成焦點。

九龍方面，華懋及港鐵合作何文田站上蓋瑜一，估計短期內有機會獲批預售，項目分兩期發展，合共提供844伙。其中第1A期有望季內登場，提供447伙，單位實用面積311至1,615方呎，主打2房及3房戶，華懋表明善價而沽。

華懋指何文田站瑜一將善價而沽

新界新盤於第三季大賣，該區本季的焦點新盤，為信置、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏第2期。事實上，柏瓏項目第1A期（柏瓏I）、第1B期（柏瓏II），今年4月底開售至今累售近1400伙，佔兩期單位總數1520伙的九成，套現料高逾125億元；單位680伙的柏瓏第2期，同樣以坐擁鐵路效應為賣點，估計銷情可延續熾熱。

錦上路站柏瓏第2期料可延續旺勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，第四季樓市仍受疫情、美國及本港息口料將續升等因素左右，但亦不乏利好因素，其中10月北京將召開中共二十大，市場憧憬中央會在刺激內地經濟、恢復通關上作定調，如有好消息，兩者均能帶動本港經濟復蘇。

同時，特首李家超上任後首份施政報告亦於本月發表，市場同樣期望有振興本港經濟、優化樓市的新措施，如放寬內地專才來港置業的稅務限制等。若上述各利好因素得以落實，配合發展商維持以克制價錢推盤，第四季一手成交有望按季升兩成至約4300宗。

不過，由於上半年受第五波疫情大爆發影響，即使第四季可錄4300宗成交，今年全年整體一手料亦只錄約1.26萬宗，比去年全年錄約1.72萬宗，按年跌約27%。