馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升

根據香港置業資料研究部數據顯示，受今年首季第五波疫情重創下，今年首9個月（截至9月27日），十大傳統屋苑呎價均錄得跌幅，當中有6個屋苑平均實用呎價跌逾10%，其中黃埔花園平均呎價跌得最多，由去年12月約17720元，跌至約15079元，跌幅近15%；其次為海怡半島，跌幅約13.1%；康怡花園及沙田第一城，跌幅亦達12.5%；跌幅最小的太古城，跌幅約4%。

香港置業早前進行的調查發現，有逾六成受訪者睇淡後市，創逾3年半新高，並有約30.4%的受訪者認為未來12個月香港樓價走勢跌5%至10%，創自2016年第二季有紀錄以來新高，至於看好後市的佔約19.9%。不過，調查亦顯示，有約46.1%受訪者計劃未來12個月入市，比例止跌回升，較上季回升約0.5個百份點。由此可見，在樓價現調整的情况下，有不少市民趁機覓筍盤入市。

現時樓價出現整固，不少市民靜待樓價進一步下調時的入市良機，然而，受種種措施限制，令市民感置業困難。筆者認為，本港資金外流，而且未能適時引入新資金，令樓價持續整固，如果政府取消部分「辣招」或「減辣」，相信能吸引買家入市，激活樓市氣氛，能有效釋放市場上購買力，有利刺激換樓鏈流動。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]