廖偉強：救經濟須先救樓巿

樓市跌勢至今仍未喘定，雖然很多人都聽過「別人恐懼時我貪婪」這句巴菲特的名言，但不見得多少人可以付諸實行，因大家都沒法預測樓價何時見底，這亦解釋了為何大部分人都不能捕捉到撈底的時機。人心虛怯，跌市的骨牌效應恐怕仍未完結。

積極一點去看，在放寬防疫措施後，10月份相信會繼續有好消息；港人到外地旅行變得容易，亦可紓解悶氣和怨氣，為香港人增加正能量。

此外，10月份大家聚焦於中共二十大會議，以及10月19日的施政報告。不少評論都認為，內地在二十大之後，會更容易放寬防疫措施限制，令經濟復蘇步伐加快，而中港通關亦有機會看到路線圖。本屆特首第一份施政報告亦隨時有意外驚喜。

筆者向來的觀點是要救香港經濟，必須先救樓市，因為本港樓市與不同行業息息相關，樓市回復活躍，可以帶旺不同行業，同時可增強港人對經濟前景的信心。此外，賣地及其他地產相關稅收，對庫房的收入可謂「功不可沒」。筆者認為，今次的施政報告，絕對有空間及有需要調整，甚至取消部分「辣招」，令樓市可以重返正常的軌迹及更健康發展。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]