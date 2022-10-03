經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：救經濟須先救樓巿

【明報專訊】9月下旬，美國加息0.75厘，年內5度加息，累積達3厘。香港的銀行亦在同日加息0.125厘，一般相信美國在今年內仍有兩次加息。加息周期來臨，市民的供樓負擔加重，對於目前淡靜的樓市，可謂雪上加霜。不過，特首李家超在加息翌日召開記者會，公布放寬檢疫措施，香港終於敞開了對外的大門，期望措施可以令經濟逐步復常。香港的經濟和樓市，過了利好和利淡消息互相拉扯的一周；踏入10月份，筆者相信，好淡角力的情况勢更明顯。

樓市跌勢至今仍未喘定，雖然很多人都聽過「別人恐懼時我貪婪」這句巴菲特的名言，但不見得多少人可以付諸實行，因大家都沒法預測樓價何時見底，這亦解釋了為何大部分人都不能捕捉到撈底的時機。人心虛怯，跌市的骨牌效應恐怕仍未完結。

積極一點去看，在放寬防疫措施後，10月份相信會繼續有好消息；港人到外地旅行變得容易，亦可紓解悶氣和怨氣，為香港人增加正能量。

此外，10月份大家聚焦於中共二十大會議，以及10月19日的施政報告。不少評論都認為，內地在二十大之後，會更容易放寬防疫措施限制，令經濟復蘇步伐加快，而中港通關亦有機會看到路線圖。本屆特首第一份施政報告亦隨時有意外驚喜。

筆者向來的觀點是要救香港經濟，必須先救樓市，因為本港樓市與不同行業息息相關，樓市回復活躍，可以帶旺不同行業，同時可增強港人對經濟前景的信心。此外，賣地及其他地產相關稅收，對庫房的收入可謂「功不可沒」。筆者認為，今次的施政報告，絕對有空間及有需要調整，甚至取消部分「辣招」，令樓市可以重返正常的軌迹及更健康發展。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億
黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億
中介人重投運作 部署續牌
中介人重投運作 部署續牌
話你知：爆疫後停網簽 人手批核須至少兩天
話你知：爆疫後停網簽 人手批核須至少兩天
OPEC+傳考慮每日減產100萬桶
OPEC+傳考慮每日減產100萬桶
NFT定位須清楚 否則變盲目跟風
NFT定位須清楚 否則變盲目跟風
首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅
首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅
往績回顧：邦德梁江上期看好 邁瑞上周逆市漲
往績回顧：邦德梁江上期看好 邁瑞上周逆市漲
人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩
人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩
飛天雲動食正元宇宙概念 內地AR/VR內容服務龍頭
飛天雲動食正元宇宙概念 內地AR/VR內容服務龍頭
「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減
「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減
嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化
嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化
蔚來第三季交付3.16萬輛車破紀錄 周五歐洲搞發布會
蔚來第三季交付3.16萬輛車破紀錄 周五歐洲搞發布會
濾水新技術 毋須濾膜助降成本
濾水新技術 毋須濾膜助降成本
論文曾於科學期刊發表
論文曾於科學期刊發表
李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？
李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：濠賭小復蘇 金沙Call 20614
劉思明：濠賭小復蘇 金沙Call 20614
張兆聰：中央刺激換樓意欲 貝殼走勢強
張兆聰：中央刺激換樓意欲 貝殼走勢強
張兆聰：緊縮盡頭是危機
張兆聰：緊縮盡頭是危機
伍禮賢：A股估值或修復 留意滬深指數ETF
伍禮賢：A股估值或修復 留意滬深指數ETF
洪龍荃、卓穎姿：看優秀公司歷年股東信 艱難市况尋啟示
洪龍荃、卓穎姿：看優秀公司歷年股東信 艱難市况尋啟示
謝偉銓：減辣刺激交投 無助樓市健康發展
謝偉銓：減辣刺激交投 無助樓市健康發展
防疫鬆綁 外傭中介費降價
防疫鬆綁 外傭中介費降價
沈永年：投資酒店公寓 慎選託管公司
沈永年：投資酒店公寓 慎選託管公司
林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平
林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平
區偉志：去中心化的迷思
區偉志：去中心化的迷思
溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署
溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署
陸振球：跟股神60美元以下買OXY
陸振球：跟股神60美元以下買OXY
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
林少陽：毁北溪管道 美得益最大
林少陽：毁北溪管道 美得益最大
技術取勝：歐康維視重上20天線
技術取勝：歐康維視重上20天線
李聲揚：強美元災區移至發達國
李聲揚：強美元災區移至發達國
蔡金強：菌中之王賀國慶
蔡金強：菌中之王賀國慶
徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機
徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機
艾雲豪：球場和商場上的雙生花
艾雲豪：球場和商場上的雙生花
李順威：央行直接左右市場走向
李順威：央行直接左右市場走向
劉思明：恒指季跌兩成罕見 之後多反彈
劉思明：恒指季跌兩成罕見 之後多反彈
何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103
何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103
瑞銀亞洲：憧憬再放寬入境 國泰購13224
瑞銀亞洲：憧憬再放寬入境 國泰購13224
摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794
摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794
周顯：俄烏戰爭沒完沒了 投資世界衰上加衰
周顯：俄烏戰爭沒完沒了 投資世界衰上加衰
張佩儀：轉移強積金 小心中伏位
張佩儀：轉移強積金 小心中伏位
王弼：聯儲局QE前如何部署？
王弼：聯儲局QE前如何部署？
曾淵滄：穩經濟寬防疫 利好股巿
曾淵滄：穩經濟寬防疫 利好股巿
湯文亮：香港有冇運行 新加坡人更清楚
湯文亮：香港有冇運行 新加坡人更清楚
陳永傑：美國樓市升勢料放緩
陳永傑：美國樓市升勢料放緩
布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵
布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵
馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升
馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升
憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙
憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙
話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低
話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低
ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億
ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億
愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬
愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬
新地商場國慶假生意升逾兩成
新地商場國慶假生意升逾兩成
名日．九肚山遠眺吐露港
名日．九肚山遠眺吐露港
東環交投跌 平均實呎挫5%
東環交投跌 平均實呎挫5%
調查揭港人忽視「長壽風險」
調查揭港人忽視「長壽風險」