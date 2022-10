徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機

剛踏入第四季,英國宣布減住宅物業印花稅:一般印花稅門檻由12.5萬鎊調升至25萬鎊,而首置印花稅門檻更由30萬鎊提升至42.5萬鎊。減稅,是政府表現奉行高增長低稅率的一種決心,目的是透過藏富於民去刺激商業投資。效果如何?

宣布減稅當日,我剛好路過倫敦,除了見證了一宗物業交易因減稅消息公布導致業主堅拒減價,亦跟一位英國名牌大學經濟教授討論英國樓市。這位教授朋友向我介紹她幾年前發表一篇名為「Hot and Cold Seasons in the Housing Market」的學術文章,文章先記錄了英國樓市的周期:

For the United Kingdom as a whole, we find that the difference in annualized growth rates between hot and cold seasons is 6.5 percent for nominal house prices (5.5 percent for real prices) and 140 percent for the volume of transactions.

從價到量,英國樓市都呈現明顯的淡旺季周期:淡季指的是年尾第四季至年頭第一季的冬季,而旺季則是每年的第二至三季的夏季。原來,旺季的平均樓價增長比淡季的高近6個百分點,旺季的成交量更比淡季的多超過一倍!

解釋這個可預見的樓市淡旺周期,朋友提出了樓市的「厚市場效應」(thick-market effects):一個樓市愈多賣盤,買家愈大機會找到合適的樓盤。夏季是旺季,買家在旺季會有更多選擇。反之,當英國樓市踏入冬天的淡季,買家找到合適的樓盤的機會下降,成交量和成交價均會下跌。淡季之中減住宅物業印花稅,對於一些需求並不太過獨特的買家來說,是個慳稅入市執平貨的大好時機。

