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2022年10月3日星期一
陸振球 主編的話
投資策略
黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億
中介人重投運作 部署續牌
話你知：爆疫後停網簽 人手批核須至少兩天
OPEC+傳考慮每日減產100萬桶
NFT定位須清楚 否則變盲目跟風
首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅
往績回顧：邦德梁江上期看好 邁瑞上周逆市漲
人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩
飛天雲動食正元宇宙概念 內地AR/VR內容服務龍頭
「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減
嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化
蔚來第三季交付3.16萬輛車破紀錄 周五歐洲搞發布會
濾水新技術 毋須濾膜助降成本
論文曾於科學期刊發表
李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？
環球經濟數據
劉思明：濠賭小復蘇 金沙Call 20614
張兆聰：中央刺激換樓意欲 貝殼走勢強
張兆聰：緊縮盡頭是危機
伍禮賢：A股估值或修復 留意滬深指數ETF
洪龍荃、卓穎姿：看優秀公司歷年股東信 艱難市况尋啟示
謝偉銓：減辣刺激交投 無助樓市健康發展
防疫鬆綁 外傭中介費降價
沈永年：投資酒店公寓 慎選託管公司
林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平
區偉志：去中心化的迷思
溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署
陸振球：跟股神60美元以下買OXY
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
林少陽：毁北溪管道 美得益最大
技術取勝：歐康維視重上20天線
李聲揚：強美元災區移至發達國
蔡金強：菌中之王賀國慶
徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機
艾雲豪：球場和商場上的雙生花
李順威：央行直接左右市場走向
劉思明：恒指季跌兩成罕見 之後多反彈
何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103
瑞銀亞洲：憧憬再放寬入境 國泰購13224
摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794
周顯：俄烏戰爭沒完沒了 投資世界衰上加衰
張佩儀：轉移強積金 小心中伏位
王弼：聯儲局QE前如何部署？
曾淵滄：穩經濟寬防疫 利好股巿
湯文亮：香港有冇運行 新加坡人更清楚
陳永傑：美國樓市升勢料放緩
廖偉強：救經濟須先救樓巿
布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵
馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升
憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙
話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低
ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億
愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬
新地商場國慶假生意升逾兩成
名日．九肚山遠眺吐露港
東環交投跌 平均實呎挫5%
調查揭港人忽視「長壽風險」
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
【明報專訊】投資巿場時常有所謂金句或傳統智慧出現，看似極有道理，但如盲目跟從隨時會損手爛腳，不少「理財專家」標榜的平均買入投資法，說是可消減巿場風險，其實害人不淺。
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