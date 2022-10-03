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溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署

【明報專訊】上星期港股表現遠遜預期，執筆之時一度低見17,046點，險守萬七點水平。與6月28日的近月高位比較，是次跌浪的跌幅已達5403點；而年內高低波幅亦達8004點。最新的負面消息包括對內房流動性風險擔憂重燃、英國激進財政方案致債匯大跌、烏克蘭4個地區通過入俄公投、北溪天然氣管道多處泄漏及部分聯儲局官員促加快緊縮步伐。

恒指或現技術反彈

以最後一點為例，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）認為，聯儲局必須堅持打擊通脹的目標不變，讓經濟有穩固的根基。另外兩名聯儲局官員同樣持鷹派觀點，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，當局會堅定不移持續加息，直至利率水平處於緊縮狀態，並讓高利率維持一段時間；聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，近期因英國新經濟政策而導致的金融動盪，將不會改變聯儲局的利率政策方向，因為事件不會改變美國的通脹現况。除全球經濟放緩，加上銀根收緊及地緣政局不穩等舊有不利因素外，投資者對未來出現經濟或金融危機的憂慮有所升溫，拖累港美股市受壓。展望後市，未來3至6個月預期港股仍會受全球經濟及貨幣政策影響，前景並未明朗。惟誠如我們於財經節目中所說，若外圍未有新的負面消息出現，港股有機會出現超賣後的短線技術後抽。只是現時市况下，反彈幅度料較溫和，難以與今年3月中的急速回升比較。

往後大家的關注重點應包括英債及內地樓市發展。論前者，英倫銀行將「按需要不限規模地」買入長年期的國債，又推遲「縮表」計劃至10月31日，冀穩定債市。若英鎊及英債價格回穩，或反映投資者對當地經濟及財政的擔心暫時減退。內房方面，人行、銀保監容許部分城市自主決定今年底前取消新發放首套住房貸款利率下限。憧憬經過多項措施後，物業銷售可回暖，減低內房企業的流動性壓力。部署上，保守又已經持有一定比重港股的投資者，或可先稍作觀望。想入市的戰友，則要做好資產配置，投資個股時務必控制注碼，做好風險管理。一如以往，我們每次會介紹兩隻股份，首先是國泰航空（0293）。受惠本港放寬入境檢疫限制，毋須酒店隔離，相信有助推動商務及旅遊需求。

配合消費券 旅遊需求升

集團的乘客運載率自疫情爆發以來持續處於偏低水平，預示未來仍有大幅改善空間。隨着第二期消費券已於日前開始發放，不少旅行社已看準時機，更有旅行社加推消費券優惠。相信由檢疫限制放寬及消費券推動的需求有助國泰第四季客載率顯著回升。國泰最壞經營狀况已過，我們預計最快下半年可回復收支平衡。近期受大市氣氛拖累，股價回吐，或為進取投資者的投資機會，建議於8.1元附近水平買入，第一個目標為9元，若較買入價下跌10%則需考慮沽出。

第二隻介紹的股份是置富產業信託（0778） ，物業組合的出租率於今年6月30日維持在93.9%的穩健水平，租戶續租率錄得81%的良好水平，可見集團旗下商場仍是租戶的理想經營地點。其股息分派政策為有關財政期間不少於90%純利，董事會於最新中期業績後決定恢復100%派息比率，現價股息率約7厘，可作收息之選。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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