區偉志：去中心化的迷思

去中心化平台 用戶保障不足

有些幣圈理想主義者對去中心化着迷，認為比傳統中心化系統有絕對優勢。有關去中心化的好處，相信已有不少文章提及，筆者是次卻想探討一下其所帶來的隱憂。首先，因沒有中央的規管，去中心化為犯罪分子提供了便利。以Tornado Cash為例，這項目原意是讓用戶打破鏈上交易的鏈接，加強用戶的匿名性和財政私隱，但這卻被不法分子用於清洗金錢的來歷。今年初，黑客於Axis Infinity 盜取6億美元的加密貨幣，然後把其中的以太幣放到Tornado Cash「清洗」。鑑於去中心化難以監管的特性，美國政府於8月正式制裁Tornado Cash。

其次，由於去中心化平台毋須向政府註冊，因此未被法津保護，造成漏洞。一般金融機構都會有資本金要求、內部監控及存款保險等安排，但去中心化平台沒有發牌制度，一般用家難以分析平台的風險，出事後也沒有保障。去中心化也代表對使用者沒有支援，若用戶忘記了密碼，沒有人能夠幫忙。例如有用戶去世，其家人若沒有密碼，那些遺產便永遠無法認領。在遇上加密騙案時，使用者也往往求助無門，而因區塊鏈的不可逆轉，未能取回受騙金額，可見去中心化的弊處。

內容不被審查 反而衍生更多問題

此外，很多去中心化項目都標榜共同管治，平台的重要決策權交給了DAO（Decentralized Autonomous Organization），投票權與持幣量成正比，真正落實去中心化的民主理念。可是，現時市面上大部分的Web 3項目當中，每個項目的發起人、管理團隊及早期投資者持有的代幣比例已超過總發行量的一半，所謂的用家投票其實最終都是由那少數幾人決定，與理想的去中心化理念相去甚遠，反而更接近傳統股票市場的股東大會。

很多年輕人對fb或Google這些互聯網巨頭反感，除了因為平台會把用戶私隱變現外，也因為它們對用戶的內容作出審查，禁止某些內容刊出。在Web 3的去中心化世界裏，內容沒有被審查，但卻帶來了另一些問題，假如內容涉及暴力、歧視、色情、誹謗或危害國家安全，那又應該如何處理？由誰來判斷及處理？每一事件都要DAO來投票嗎？

筆者認為去中心化固然有它的好處，但也不能把它過度神聖化，抗拒政府的監管，或以為它可以替代傳統制度。事實上，除了比特幣比較接近完全去中心化之外，其他加密貨幣或Web 3項目都與去中心化有一段距離，不少私人機構採用的私鏈技術更是完全的中心化。當整個幣圈的發展漸漸擴大，慢慢滲入傳統行業及生活中時，無可避免要擁抱政府的監管及與傳統機構合作。

現時，不少國家都有實行AML和KYC的措施，以解決去中心化所帶來的洗黑錢問題。為了維持管治效率、法幣地位和對市民的保障，政府也不可能容許去中心化完全不受控制。此外，當一個項目在發展階段時，始創人及團隊的判斷及執行力尤其重要，這時候中心化反而能更有效地推動項目發展。總的而言，幣圈要與現實世界接軌，去中心化的發展定必伴隨着中心化，互補不足，相信黑與白中間的灰色才是最能夠持續發展的方向。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

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[區偉志 加密解碼]