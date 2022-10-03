李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？

如果準退休人士曾經試過月供或逢低吸納賺錢，這些退休前賴以成功的投資方法及經驗，在退休後可能失效，歸根究柢就是現金流的問題，退休前有收入，可以等得起，運氣好的等一年就回升，運氣不好隨時等三五十年，如果其間現金流不足，要沽貨套現，縱使未來的回報真的豐厚，都與自己無緣。歷史雖不會簡單地重複，但卻可以借鏡，即使投資者心目中最強的美股，從1972年至今，分別試過3次「潛水」超過4年的紀錄，即使等了4年以上才有機會觸及從前的高位；而這裏描述的只是指數，如果是個別股票的話，變數就會更大。

回到王太的提問，本質上就是投資部署在準備退休這個關鍵時間上出了一個誤差，現時可謂勝負未分，股票市場明年或會好轉，但也有可能幾年後才回升，現時在心理上已輸了一截。

股票市場的升跌是不能控制的，所以即使是最笨的意見，也必須一提，首先是考慮支出的問題，例如是否仍然需要開車等，能省便省。另外，王太提到有數份已供滿的儲蓄保險，可了解是否可以定期如年金般提取資金，作為額外的現金流，加上強積金於正式退休後提取，嘗試了解是否有足夠的現金支持一段時間，再判斷是否有足夠的財務能力等到股市回暖。接下來是構建投資組合的問題，內地物業未來是否會自用，還是適時可沽出，雖是按個人需要而定，但資源被鎖死的話並不是好事。現時退出股市的確不一定是好選擇，全倉進出隨時做多錯多，不如考慮沽出部分股票轉投債券或債券基金，收到分散風險之效。

此時此刻提及債券相關的投資，可能會有人質疑，目前正值加息周期，而債券的價格與市場利率背馳，為什麼不避開債券？債券比股票穩定，債券價格的波動，在某個意義上是短期的，只要是優質的債券，到期歸還本金即可，價格低時吸納反而是機會，如果運氣不好，加息周期比想像中長，至少也有派息，帶來現金流。無論是現時調整組合還是日後才調整，均衡的配置也是時刻必須的。

至於投資比例方面，建議按上述的思路先評估可用的現金流，再評估未來開支，最後才決定，總比貿然離場好。現時人均壽命愈來愈長，退休的確要準備得更充足。不過普遍香港家庭其實都不用過慮，只要手上有物業，敘做安老按揭就可提供額外現金流，是強大的後盾。

以上是通用的意見，任何有退休策劃需要朋友都一樣，建議讀者根據自身情况諮詢相關專業人士。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]