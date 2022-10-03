經濟
新經濟新天地

濾水新技術 毋須濾膜助降成本

【明報專訊】過濾向來都是最常用的污水處理方法之一，可是，當微粒的體積小到某個程度之後，過濾速度就會顯著下降；而且因為濾膜容易阻塞，需要頻繁更換，成本效益不理想。有本地大學的研究生就提出，棄用過濾技術，改用力學原理分離直徑50微米或以下的微粒，這樣就毋須經常更換耗材。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

城市大學生物醫學工程系博士生陳俊均（圖）表示，濾膜、濾芯等傳統濾水技術在過濾直徑100微米或以上的微粒時，效率很高。但若過濾直徑50微米或以下微粒時，這些技術的效率和成本效益就會大跌。尤其是那些高密度濾膜很容易因為阻塞而不能運作，需經常更換，令運作成本大升。可是，近年令各國頭痛的「微塑膠」，部分直徑就只有幾微米至幾十微米。所以他們就構思能否不使用濾膜，改用其他技術，也可以從水中分離出這些細小的微粒。他們留意到，在醫學上，其實一直有使用一種「微流體晶片」（Microfluidic Chip）輔助診斷，例如從癌症病人的血液或尿液分離出癌細胞，以判斷病情等助人工受孕等。這些「微流體晶片」的運作原理、性能、耐用度和成本效益，都十分適合用來分離水中直徑50微米或以下的微粒。

無阻塞問題 可反覆使用

原來，當微粒在圓形和幼細的管道內隨液體旋轉流動時，會受到兩個力量牽引。第一股力量是「迪恩拖曳力」（Dean Drag Force），指向圓形外圍，普通人可以理解為離心力。另一股力量是「慣性升力」（Inertial Lift Force），其方向剛好和前者相反，指向圓形中央。

若事先知道那些微粒的大約直徑，便可以設計合適尺寸的管道和「微流體晶片」，令那些微粒受到的這兩股力量大致相等，從而保持在管道液體中的接近中央位置（以管道橫切面計）。最後，再在「微流體晶片」的出口處分流，將管道分為5條更幼管道。那些微粒便會自動被分離到接近中央位置的兩三條幼管道。這個現象稱為「慣性微流體粒子分離技術」。在醫學上，這種方法常被用來分離血液中的某些細胞。陳俊均覺得，這種技術其實也可以應用到水質研究和污水處理。他指出，這個方案的最大特點，是借助兩股力量的平衡分離液體中的微粒，而不是靠管道的孔徑比微粒更小來過濾。所以，原則上不會出現阻塞問題。

可分離直徑小至2微米微粒

若要清潔的話，只需使用小量清水和施加小許壓力，就可徹底清潔「微流體晶片」的管道，從而長時間重複使用。由於毋須頻繁更換耗材，這便可以令分離微粒的成本大幅降低。

陳俊均表示，他們曾試驗過用兩款「微流體晶片」分離水中的微粒。第一款管道橫切面闊500微米、高200微米（管道橫切面為長方形），可以從水中分離出直徑小至19微米的微粒。第二款「微流體晶片」較精細，其管道橫切面只闊50微米、高20微米，可以從水中分離出直徑小至2微米的微粒。這兩款「微流體晶片」都很容易生產。只需將平時為液態的聚合物「聚二甲基矽氧烷」（PDMS）倒入模具中，然後放入焗爐內，以60至70度加熱一至兩小時，再脫模便行。

其中，第一款「微流體晶片」可以用金屬模具製造。向金屬模具廠訂造每件金屬模具的收費為2000多元。第二款「微流體晶片」的管道相對較為精細，故不能使用金屬模具來製造，必須使用矽晶圓模具製造。不過，這些矽晶圓模具只需向微米級製程的晶圓廠訂造已經足夠有餘，毋須光顧納米級製程的晶圓廠。可以說，不用擔心被外國技術封鎖的問題。現時，他們是以200元訂購一片光刻菲林，然後借用城大實驗室內的舊款光刻機製造「微流體晶片」的矽晶圓模具，暫時連光顧晶圓廠費用也省掉。

最大的問題反而是，單單一枚「微流體晶片」只能讓很少污水通過，其處理能力十分有限。所以，若真的要應用於污水處理廠，就必須使用很多枚「微流體晶片」，以並行處理方式大幅提高從水中分離微粒的能力。

陳俊均表示，現時他和另一個同系博士生鄒商傑，以及碩士畢業生李嶼松，就正在研發這種設備，希望一至兩年後可以造出原型，開始污水處理試驗。城大生物醫學工程系助理教授邱美孌則從旁指導他們的研究工作。他們的構思，是那部設備除了以並行設計來大幅提高處理能力之外，還要非常自動化。例如將會內置電子顯微鏡，並且能夠自動量化微粒的數量。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億
黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億
中介人重投運作 部署續牌
中介人重投運作 部署續牌
話你知：爆疫後停網簽 人手批核須至少兩天
話你知：爆疫後停網簽 人手批核須至少兩天
OPEC+傳考慮每日減產100萬桶
OPEC+傳考慮每日減產100萬桶
NFT定位須清楚 否則變盲目跟風
NFT定位須清楚 否則變盲目跟風
首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅
首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅
往績回顧：邦德梁江上期看好 邁瑞上周逆市漲
往績回顧：邦德梁江上期看好 邁瑞上周逆市漲
人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩
人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩
飛天雲動食正元宇宙概念 內地AR/VR內容服務龍頭
飛天雲動食正元宇宙概念 內地AR/VR內容服務龍頭
「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減
「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減
嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化
嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化
蔚來第三季交付3.16萬輛車破紀錄 周五歐洲搞發布會
蔚來第三季交付3.16萬輛車破紀錄 周五歐洲搞發布會
論文曾於科學期刊發表
論文曾於科學期刊發表
李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？
李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：濠賭小復蘇 金沙Call 20614
劉思明：濠賭小復蘇 金沙Call 20614
張兆聰：中央刺激換樓意欲 貝殼走勢強
張兆聰：中央刺激換樓意欲 貝殼走勢強
張兆聰：緊縮盡頭是危機
張兆聰：緊縮盡頭是危機
伍禮賢：A股估值或修復 留意滬深指數ETF
伍禮賢：A股估值或修復 留意滬深指數ETF
洪龍荃、卓穎姿：看優秀公司歷年股東信 艱難市况尋啟示
洪龍荃、卓穎姿：看優秀公司歷年股東信 艱難市况尋啟示
謝偉銓：減辣刺激交投 無助樓市健康發展
謝偉銓：減辣刺激交投 無助樓市健康發展
防疫鬆綁 外傭中介費降價
防疫鬆綁 外傭中介費降價
沈永年：投資酒店公寓 慎選託管公司
沈永年：投資酒店公寓 慎選託管公司
林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平
林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平
區偉志：去中心化的迷思
區偉志：去中心化的迷思
溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署
溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署
陸振球：跟股神60美元以下買OXY
陸振球：跟股神60美元以下買OXY
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
林少陽：毁北溪管道 美得益最大
林少陽：毁北溪管道 美得益最大
技術取勝：歐康維視重上20天線
技術取勝：歐康維視重上20天線
李聲揚：強美元災區移至發達國
李聲揚：強美元災區移至發達國
蔡金強：菌中之王賀國慶
蔡金強：菌中之王賀國慶
徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機
徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機
艾雲豪：球場和商場上的雙生花
艾雲豪：球場和商場上的雙生花
李順威：央行直接左右市場走向
李順威：央行直接左右市場走向
劉思明：恒指季跌兩成罕見 之後多反彈
劉思明：恒指季跌兩成罕見 之後多反彈
何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103
何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103
瑞銀亞洲：憧憬再放寬入境 國泰購13224
瑞銀亞洲：憧憬再放寬入境 國泰購13224
摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794
摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794
周顯：俄烏戰爭沒完沒了 投資世界衰上加衰
周顯：俄烏戰爭沒完沒了 投資世界衰上加衰
張佩儀：轉移強積金 小心中伏位
張佩儀：轉移強積金 小心中伏位
王弼：聯儲局QE前如何部署？
王弼：聯儲局QE前如何部署？
曾淵滄：穩經濟寬防疫 利好股巿
曾淵滄：穩經濟寬防疫 利好股巿
湯文亮：香港有冇運行 新加坡人更清楚
湯文亮：香港有冇運行 新加坡人更清楚
陳永傑：美國樓市升勢料放緩
陳永傑：美國樓市升勢料放緩
廖偉強：救經濟須先救樓巿
廖偉強：救經濟須先救樓巿
布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵
布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵
馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升
馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升
憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙
憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙
話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低
話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低
ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億
ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億
愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬
愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬
新地商場國慶假生意升逾兩成
新地商場國慶假生意升逾兩成
名日．九肚山遠眺吐露港
名日．九肚山遠眺吐露港
東環交投跌 平均實呎挫5%
東環交投跌 平均實呎挫5%
調查揭港人忽視「長壽風險」
調查揭港人忽視「長壽風險」