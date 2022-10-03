嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化

【明報專訊】嘉里物流（0636）近年積極發展成為一間綜合物流供應商，拓展醫療產品運輸、電子產品售後服務以及電商倉庫供應商等服務。綜合物流北亞總裁劉健培表示，集團一向定位較多元化和多領域，走入客戶價值鏈，與其商討潛在合作項目，深化其物流服務。其中與一間院舍營辦商合作的醫療用品B2B電商平台將於今年開幕。此外，集團近兩年亦加推機械化儲倉運作，投資約千萬元，包括引入26部機械人和3部機械臂。
看好冷凍倉發展
就本港電商市場，劉健培認為仍有增長空間，特別是冷鏈方面，未來會繼續投資冷凍倉。他又談及，近年不少冷凍倉轉型至數據中心，令整體整冷鏈倉庫減少。
位於葵涌的冷鏈物流倉，於2011年開始運作，主要客戶為英國服裝及食品零售商，嘉里於去年引入3部機械臂，能在低溫環境運作，可減省三成人手，提升兩成分貨效率，每小時分貨達3300件。同樣位於葵涌的食品飲料倉，主要與一間本地電商合作，今年2月引入26部機械人，主要透過移動貨架協助處理分貨和存貨，每個機械人負重達1噸，整體處理貨物效率提升兩至三成。
他又指出，可預視未來香港逐漸進入人口老化，各方對醫療產品的需求亦必然增加，又認為該市場仍有增長空間。嘉里醫療主要領域為醫療儀器，如為醫院提供24小時手術用品運送。至於旗下還有醫藥部門主要針對醫物、保健食品和快速消費品等市場。
船運價格回落
感恩節聖誕節訂單已滿
全球物流近况方面，他表示船運價格已回落不少，直言全球目前只剩下內地未開放旅遊邊境，市場會否再出現調節將視乎內地市場的開放時間表。他績指，現時感恩節及聖誕節的訂單已滿。