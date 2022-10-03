「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減

明報記者 鄺海盈

數碼港金融科技總監嚴滌宇表示，若項目涉及一些行業的大趨勢方向，如ESG、合規科技（RegTech），以及跨境應用，如應用至大灣區等，資助額可增至20萬元，而對行業有更大的影響或應用，則可獲批最高資助額40萬元。

嚴滌宇表示，今年計劃再擴大了申請機構範圍，由去年只限於金融科技公司，擴大至一些研究機構，例如本地大學、私營金融科技實驗室等亦可伙拍金融機構提出申請。

另外，合作模式亦不限於一對一，多間金融科技公司或研究機構可伙拍多家金融機構。

今年「拍住上」資助計劃由上月26日至11月30日接受申請，資助企業合作就金融科技應用方案作概念驗證（Proof-of-concept）。由金融科技公司等先與金融機構協商，再由金融科技公司代表遞交申請。若初創公司未有找到金融機構合作，數碼港會提供協助。

嚴滌宇稱，去年收到較多申請的方向為財富科技（WealthTech）、保險科技（InsurTech）及合規科技等。計劃結束後，有七成的金融機構表示有意在一年內採納伙拍機構的數碼方案。

大新伙Planto推廣 轉化率增長顯著

去年金融科技公司Planto與大新銀行合作，獲批10萬元資助。大新銀行總經理及零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦表示，銀行取得的客戶消費數據較為籠統概括，Planto則可在分析客戶消費模式時更細緻和準確。

蕭建邦指出，雖然銀行亦有客戶消費金額、交易類型等分類，但仍有兩成數據列於「其他」分類。Planto提供的模型助銀行更深入的分析，例如客人的消費餐廳類型及區域等，令銀行可更貼近客戶需要作個人化推廣。合作後，大新的推廣電郵及轉化率均有顯著增長。