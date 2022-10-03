經濟
新股巡禮

飛天雲動食正元宇宙概念 內地AR/VR內容服務龍頭

【明報專訊】近年元宇宙概念成為投資界熱話之一，但實際上相關產業發展仍在起步階段，最終鹿死誰手難料。眼看facebook母公司Meta（美：META）說要全面擁抱元宇宙之後，股價卻往「地心」進發，在這時候被稱為港股「元宇宙第一股」的飛天雲動（6610）（下稱「雲動」）上周四啟動招股。集團早已錄得盈利，而且盈收連年增長（見圖），能否得到股民的青睞？

撰文 旻晞

雲動前身為掌中飛天，當時主力從事電子遊戲業務，並曾於2017年到國內新三板上市，及後業務逐漸轉型至AR/VR內容及服務，2019年5月完成轉型，同年8月申請於新三板除牌。是次來港招股，集資最多7.8億元，獨家保薦人為申萬宏源香港，並有5家基石投資者，按中間價計認購股份合共佔發售股份的27.44%（未計超額配股權）。5家基石投資者中的3家公司均屬浙江省安吉縣財政局旗下或關連企業，其餘兩家分別為鮮見涉足新股市場的商湯（0020），以及創業板上市公司捷利（8017）。

已錄盈利 盈收連年增長

被稱為「港股元宇宙第一股」的雲動，主要從事AR/VR內容及服務。AR（Augmented Reality），即「擴增實境」，指於現實環境中加入虛擬資訊；VR（Virtual Reality），即「虛擬實境」，則由虛擬影像建構整個環境。根據艾瑞諮詢資料，中國AR/VR內容及服務的市場規模料由今年的357億元（人民幣，下同），增加至2026年的1302億元，複合年增長率為38.2%。按去年收入計，雲動於中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，市佔率2.6%，而第二至第五名市佔率不足1%。

淨現金狀態 財政相對健康

雲動目前業務可分為三類：

一、AR/VR營銷服務，向客戶提供AR/VR內容模塊及開發工具，幫助客戶放置廣告，按服務表現結果及營運效果向客戶收取費用，於往績期間，集團為超過50名廣告客戶提供服務及推廣逾250件廣告產品；

二、AR/VR內容，利用集團自行開發的AR/VR引擎，按客戶需求提供定製化內容，用於娛樂、遊戲、教育、文旅、保健及汽車等，至目前集團已擁有逾150個AR/VR內容項目開發經驗；

三、AR/VR SaaS業務，利用相關平台提供標準化解決案，賦予客戶能自己生成、發布及利用AR/VR的內容。

直至今年一季，AR/VR營銷服務仍是集團主要收入來源，佔總收入的72%；內容及SaaS業務收入分別佔23.5%及4.2%。

業績方面，大部分從事元宇宙業務的企業仍然虧損，相比之下，雲動已能取得盈利，優勢顯現，2019至2021年盈利複合年增長率約29%。毛利率方面亦相對穩定，在30%左右上落（見圖）。財政狀况亦相對健康，今年3月底集團仍處於淨現金狀態，流動比率高達3.3。

AR/VR毛利率偏低 專利較少

但不難發現集團主要收入來源，即AR/VR營銷業務的毛利率相對偏低，介乎19%至23%，因相關業務涉及流量獲取成本，而相關成本佔業務收入比重愈來愈高，由2019年的65%，增至今年首季的81.5%。由於要達成客戶的營銷效果，雲動需要持續向媒體平台或代理購買廣告流量，這成本隨着廣告投放量同步上升，故雖然打着「元宇宙」概念，實際上雲動於有關業務的性質更像廣告營銷公司。

與一般擁有大量獨特技術專利解決方案供應商比較，雲動的三成毛利率相對低。截至最後可行日期，雲動只有9項發明專利，1項設計專利，整體數量較一般認知的「科技企業」少。

按招股中間價2.55元計，是次集資淨額約6.2億元，40%用作增強集團研發能力及改進服務產品；25%用作提升銷售及營銷職能；15%用作選定合併、收購及戰略投資者。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億
黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億
中介人重投運作 部署續牌
中介人重投運作 部署續牌
話你知：爆疫後停網簽 人手批核須至少兩天
話你知：爆疫後停網簽 人手批核須至少兩天
OPEC+傳考慮每日減產100萬桶
OPEC+傳考慮每日減產100萬桶
NFT定位須清楚 否則變盲目跟風
NFT定位須清楚 否則變盲目跟風
首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅
首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅
往績回顧：邦德梁江上期看好 邁瑞上周逆市漲
往績回顧：邦德梁江上期看好 邁瑞上周逆市漲
人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩
人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩
「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減
「拍住上」資助增至15萬起 擴申請機構範圍 獲批項目數量料減
嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化
嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化
蔚來第三季交付3.16萬輛車破紀錄 周五歐洲搞發布會
蔚來第三季交付3.16萬輛車破紀錄 周五歐洲搞發布會
濾水新技術 毋須濾膜助降成本
濾水新技術 毋須濾膜助降成本
論文曾於科學期刊發表
論文曾於科學期刊發表
李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？
李澄幸：退休遇着大跌市 如何是好？
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：濠賭小復蘇 金沙Call 20614
劉思明：濠賭小復蘇 金沙Call 20614
張兆聰：中央刺激換樓意欲 貝殼走勢強
張兆聰：中央刺激換樓意欲 貝殼走勢強
張兆聰：緊縮盡頭是危機
張兆聰：緊縮盡頭是危機
伍禮賢：A股估值或修復 留意滬深指數ETF
伍禮賢：A股估值或修復 留意滬深指數ETF
洪龍荃、卓穎姿：看優秀公司歷年股東信 艱難市况尋啟示
洪龍荃、卓穎姿：看優秀公司歷年股東信 艱難市况尋啟示
謝偉銓：減辣刺激交投 無助樓市健康發展
謝偉銓：減辣刺激交投 無助樓市健康發展
防疫鬆綁 外傭中介費降價
防疫鬆綁 外傭中介費降價
沈永年：投資酒店公寓 慎選託管公司
沈永年：投資酒店公寓 慎選託管公司
林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平
林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平
區偉志：去中心化的迷思
區偉志：去中心化的迷思
溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署
溫傑：受惠檢疫放寬 國泰回調合中線部署
陸振球：跟股神60美元以下買OXY
陸振球：跟股神60美元以下買OXY
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
陸振球：投資沒簡單必勝方程式
林少陽：毁北溪管道 美得益最大
林少陽：毁北溪管道 美得益最大
技術取勝：歐康維視重上20天線
技術取勝：歐康維視重上20天線
李聲揚：強美元災區移至發達國
李聲揚：強美元災區移至發達國
蔡金強：菌中之王賀國慶
蔡金強：菌中之王賀國慶
徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機
徐家健：英國樓巿淡季兼減稅 入巿好時機
艾雲豪：球場和商場上的雙生花
艾雲豪：球場和商場上的雙生花
李順威：央行直接左右市場走向
李順威：央行直接左右市場走向
劉思明：恒指季跌兩成罕見 之後多反彈
劉思明：恒指季跌兩成罕見 之後多反彈
何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103
何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103
瑞銀亞洲：憧憬再放寬入境 國泰購13224
瑞銀亞洲：憧憬再放寬入境 國泰購13224
摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794
摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794
周顯：俄烏戰爭沒完沒了 投資世界衰上加衰
周顯：俄烏戰爭沒完沒了 投資世界衰上加衰
張佩儀：轉移強積金 小心中伏位
張佩儀：轉移強積金 小心中伏位
王弼：聯儲局QE前如何部署？
王弼：聯儲局QE前如何部署？
曾淵滄：穩經濟寬防疫 利好股巿
曾淵滄：穩經濟寬防疫 利好股巿
湯文亮：香港有冇運行 新加坡人更清楚
湯文亮：香港有冇運行 新加坡人更清楚
陳永傑：美國樓市升勢料放緩
陳永傑：美國樓市升勢料放緩
廖偉強：救經濟須先救樓巿
廖偉強：救經濟須先救樓巿
布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵
布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵
馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升
馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升
憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙
憧憬政府救市 今季一手成交料4300宗 按季有望升兩成 12新盤擬登場涉逾萬伙
話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低
話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低
ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億
ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億
愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬
愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬
新地商場國慶假生意升逾兩成
新地商場國慶假生意升逾兩成
名日．九肚山遠眺吐露港
名日．九肚山遠眺吐露港
東環交投跌 平均實呎挫5%
東環交投跌 平均實呎挫5%
調查揭港人忽視「長壽風險」
調查揭港人忽視「長壽風險」