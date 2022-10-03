首域盈信劉國傑：國產品牌 看好邁瑞安踏珀萊雅

明報記者 葉創成

劉國傑指出，雖然全球多個國家現時均要面對通脹的挑戰，但中國目前通脹僅2%至3%，問題相對不大，故他認為，中國更大的挑戰來自針對新冠疫情「清零」的防疫政策，因為此政策影響企業投資及消費，舉例說，在疫情封城期間，擾亂了物流市場，網上購物者也面對交付的困難。因此，他相信，投資者會密切留意即將在16日召開的中共二十大會否決定放寬防疫政策。

事實上，在中共二十大前夕，中共中央機關刊物《求是》雜誌上周五發表社論，稱二十大「事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興」，指大會要對全面建成社會主義現代化強國「兩步走」戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措，並強調「搞好這5年發展至關重要」，外界相信會議上也會討論過去兩年多以來「清零」的防疫政策會否調整。

通脹升溫 投資可轉嫁成本股份

美國商務部上周五公布，剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數在8月按年增4.9%，較分析師預期高0.2個百分點，而且按月計算，該被聯儲局視為最重要的通脹指標在7月持平後，8月升幅又加快至0.6%，顯示當地通脹仍在升溫，聯儲局點陣圖預測在年底前再加息1.25厘的機會增加，流動性繼續趨緊不利股市，道指、標指及納指當日均下跌逾1.5%，拖累全周跌幅近3%，全月均跌近一成，是2002年以來表現最差的9月。劉國傑認為，近月英國及美國消費物價指數（CPI）所反映的通脹按年增幅高達9%至10%，而大部分家庭住戶收入增長追不上通脹，這對中低收入家庭影響最大。

就中國通脹問題而言，劉國傑認為，要考慮的是通脹到底如何影響上市公司。他解釋，由於內地生產物價指數（PPI）的漲幅遠高於CPI，要應對此挑戰，重要的是，上市公司需要將上升的成本轉嫁客戶，而作為由下而上選股的投資機構，首域盈信專注於物色這類好公司。

內房已處周期底部 將現新機會

去年7月1日中共百周年黨慶後，國家領導人多次提及「共同富裕」，劉國傑分析，「共同富裕」此國策，目標是希望減低民眾的生活成本，由此緩和貧窮問題，因此政府在監管層面亦出現不少變化，當中，對教育、科網、醫療及房地產等多個行業的監管尤其嚴格。他認為，去年下半年以來，隨着監管環境轉變，相關上市公司股價大跌，現已反映了上述監管風險，而從另一角度來看，政府加強監管其實亦有助行業升級，「面對愈來愈嚴格的監管，上市公司可能會採取更有紀律的管治風格，不會再像以前般作出不必要的開支。而且在新的監管環境下，規模較小、不賺錢的公司可能需要結業，令市場環境變得更健康，原因是剩下來的企業所面對的競爭減少」。

除了新冠疫情及相關防疫政策外，內地房地產市場去年下半年以來轉弱，至今仍未有明顯起色，亦是經濟所面對的重大不明朗因素，令宏觀風險增加，拖累股市下跌。劉國傑指出，雖然不少內房近月新盤銷售按年下跌30%至40%，而且樓價亦正在下跌，不過，當此板塊已經處於如此差的狀况，而且已被大部分投資者低配，新的增長機會在未來2至3年便可能會出現，他強調：「當某一板塊處於周期底部，可以是未來吸引的投資機會。」

人幣貶值反映內地經濟轉弱中美息差

值得注意的是，在岸人民幣兌每美元上周一度跌破7.25的14年低位，收報7.1159，逼近2016年及2018至2019年低位，而像2015年8月至2016年2月及2018年2至10月一樣，人民幣貶值期間，往往恒指亦會下跌（見圖1），兩者關連性高。

劉國傑強調，首域盈信專注於投資優質中國上市公司，而非投機人民幣匯價升跌。他指出，某一國家貨幣匯率與其經濟表現有關連性，而近月人民幣貶值亦由內地經濟轉弱所致，而且美元息率上升亦為人民幣帶來額外的貶值壓力。他指出，假如美國聯儲局繼續加息，而且中國人民銀行亦繼續減息的話，中美貨幣息差將會進一步拉闊，要密切注視此舉對人民幣匯價的影響。

雖然市場普遍認為，人民幣兌美元近月顯著貶值，有利中國出口表現，但劉國傑認為這並非必然會發生的事情，原因是要留意美國經濟可能出現衰退。他續說，要分辨哪些中國製造業上市公司產品可以暢銷全球，並且能將上升的成本轉嫁客戶。

中國製造業將現三星等世界級企業

劉國傑強調，目前他在中國製造業看到巨大的增長潛力，料隨着研發開支增加，未來將會孕育出像韓國三星及日本SONY等世界級製造業公司。他舉例，雖然目前中國70%的醫療器械需要依賴入口，但中國最大的醫療器械公司邁瑞醫療現正在外國公司中取得市場份額。

經濟增長消費升級 國產品牌長期看俏

另外，劉國傑表示，首域盈信不會因為人民幣近月大幅貶值便避開中國消費股，原因是他相信中國經濟將可以繼續保持增長，而中產階級崛起所帶來的消費升級，仍然會是推動消費市場增長的強大動力。他續說，在過去10年，該行留意到中國消費產品質素不斷提升，而且不少本土品牌更冒起成為行業銷量冠軍。舉例說，現時電動車近半銷量來自本土品牌、海爾及美的（深：000333）已經取代日本的SONY及Panasonic成為本土家電銷量王者，而安踏亦已經成為內地第二大運動服裝生產商，珀萊雅由一間小公司成長為中國最著名化妝品品牌。

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