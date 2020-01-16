OPEC+傳考慮每日減產100萬桶

強調部長級會議前不會制定最終削減規模

有指是次減產幅度超越預期，主因為全球經濟快速放緩，以及美元急升也壓低油價。摩根大通預計石油日產量必須減少50萬桶，才能夠穩定油價。但加拿大皇家銀行（RBC）全球大宗商品策略主管克羅夫特（Helima Croft）指出，倘若OPEC+只是少量減產，毋須各國部長親自出席會議，因此可能選擇減產100萬桶。

彭博：聯儲官員就是否續大手加息存分歧

事實上，美國通脹壓力日增，美國聯儲局會再加多少息，更成為投資者關注的熱門話題。根據彭博報道，聯儲局官員正就是否要繼續進取地大手加息，或是否具備較大急切性產生分歧。其中鷹派立場的官員認為，要進取加息才能夠幫助美國對抗通脹問題，惟目前未有一個官員認為，當加息達到峰值後要迅速放鬆有關政策。

鷹派的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，倘若要在對抗通脹的戰爭中取勝，只有大手加息才能夠達到，即使加息會導致經濟衰退也要實行。惟聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）態度略有軟化，只是強調繼續收緊政策的必要，因加息後要在整個經濟中全面見效需要維持一段時間，才能確保通脹逐步回到目標水平。

布雷納德認為需要給予更多耐性，在加息速度上更為謹慎，同時避免過早撤回所帶來的風險。而部分地區行長原來對加息堅定不移的態度也有所改變，當中三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，加息太多和不足也有其代價。惟梅斯特強烈反對轉向更謹慎的政策，並指出在通脹過高和預期走勢難以預測下，加息太多比不足夠更好。

聯儲局在9月21日議息會議後發布的預測也顯示官員們之間的分歧。據聯儲局預測顯示，8位官員預計今年年底利率會在4%至4.25%的區間，另有9位官員的預測則高出0.25個百分點。