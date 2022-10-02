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馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地先立後破 低碳發展能源保供兩全

【明報專訊】自俄烏衝突以來，能源危機逐漸向全球範圍擴散。內地如何避免在能源危機中陷入被動？低碳發展和能源保供如何兩全？新舊能源又該怎樣順利交接？

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