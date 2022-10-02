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經濟
2022年10月2日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
標普降英長債評級展望至「負面」 稱反映大範圍減稅致財政風險上升
標指上月跌逾9% 近20年最差9月表現
沙田第一城3房617萬沽 料實蝕13%
傳投行二十大前避免發敏感報告 中證監：內容不屬實
澳門9月賭收按年跌半 符預期
富瑞：iPhone 14內地首10日銷量料跌21%
英大增舉債 市場反應像新興經濟體
國債價格持續疲軟 或損金融體系
張宗永：香港的金融中心對手是上海？
薛偉傑：「元宇宙劇院」瞄準網上演唱會市場
馮其十：內地先立後破 低碳發展能源保供兩全
馮其十：內地先立後破 低碳發展能源保供兩全
【明報專訊】自俄烏衝突以來，能源危機逐漸向全球範圍擴散。內地如何避免在能源危機中陷入被動？低碳發展和能源保供如何兩全？新舊能源又該怎樣順利交接？
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標普降英長債評級展望至「負面」 稱反映大範圍減稅致財政風險上升
標指上月跌逾9% 近20年最差9月表現
沙田第一城3房617萬沽 料實蝕13%
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