標指上月跌逾9% 近20年最差9月表現

總結全周，道指和標指均跌2.9%，納指累跌2.7%。累計9月，納指全月急挫10.5%，為2008年以來最差的9月。標指和道指全月分別累跌9.3%和8.8%，雖然跌幅相對納指較少，但為2002年以來表現最差的9月。

美股三大指數連跌3季

若以季度計算，道指第三季累跌6.7%，標指和納指分別跌5.3%及4.1%。美股三大指數連續3個季度下跌，為2008年金融危機以來最長季度跌勢。

Tesla人形機械人 料每部售16萬

電動車廠特斯拉（美：TSLA）於昨日首度對外展示人形機械人「Optimus」的原型機，行政總裁馬斯克（Elon Musk）預計，每部Optimus將售2萬美元（約15.6萬港元），未來產量可達數百萬部，期望在3至5年後供客戶訂購。特斯拉上周五跌1.1%，收報265.25美元。

恒指夜期低水24點

恒指夜期上周五收報17,199點，下跌0.06%，低水24點。至於ADR港股比例指數報17,653點，升2.8%。普遍港股ADR向上，小米集團（1810）ADR較港股收市價升6.3%，折合報9.44港元；新地（0016）ADR較港股收市價升4.7%；不過，中電（0002）ADR則較港股收市價低1.5%，折合報58.17港元。