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2022年10月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
涉微信女騙局 13人被刑事起訴 包括券商持牌代表 涉操控富匯等兩家股份
人行下調首套房公積金貸款利率
官方製造業PMI重上擴張區
消費券效應遜去年 8月零售意外跌
FT：外管局曾放風 寬人幣交易限制
李嘉誠基金會減持郵儲行
新世界全年多賺8.5% 派息持平 鄭志剛：樓市短暫受壓 料長遠向好
新創建：沽飛機租賃決定正確 暫未有售產計劃
純官次子鄭志明將加入董事局 今年12月1日生效
8月港人幣存款升4.4% 港元貸款增存款跌 貸存比率升
虛銀富融半年蝕2.55億 按年擴大40%
吉利母企購 Aston Martin 7.6%股權
時計寶純利按年倒退87% 毛利率收窄
通脹再升溫 美核心PCE超預期 歐CPI按年飈10% 升幅連續11月創新高
Nike首季毛利率跌至44% 股價挫一成
英改GDP計法 次季收縮變增長
九毛九難逃買總部魔咒 股價挫兩成
十大屋苑上季不足500宗 3年來最少 按季跌三成 康怡按季均呎大跌13%最傷
CCL連跌11周共6.46% 4年來最長跌浪
Wetland 3期次輪發價單 50伙近沽清
屯門大欖段流標地收5標書 業界料流標風險高
中洲黃光苗沙田地 申建160伙住宅
陸振球：誠哥走得快 必定有古怪？
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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