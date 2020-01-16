中洲黃光苗沙田地 申建160伙住宅

【明報專訊】有綠化地持有人，積極爭取改劃地皮。中洲集團董事長黃光苗或有關人士就沙田銅鑼灣山路地盤申請住宅發展，在過去14年來不斷提交改劃申請，可謂屢敗屢戰，在9月中再向城規會提交新申請，申建160個住宅單位，較今年初提交方案的243伙，進一步削減83伙或34%。
據城規會文件顯示，上述申請地點位於銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第380號餘段，鄰近道風山、信義宗神學院等，現為「綠化地帶」及「政府、機構或社區」。申請人計劃以2.5倍作發展，擬建兩幢16層高分層住宅大廈，提供160個住宅單位，總樓面約16.55萬方呎。
較年初申請削減三成住宅
值得留意，中洲過去數年一直就上述項目申建住宅，2008年及2018年提出的方案均遭城規會拒絕，今年初曾提交申請，當時發展地盤面積約16.59萬方呎，以地積比率1.8倍發展，擬建3幢20層高分層住宅大廈，提供243伙，總樓面約29.86萬方呎，惟有關方案已撤回。
對比最新提交申請，新申請地盤面積大減近10萬方呎或60%、至6.6萬方呎，主要是放棄地盤後方一大片斜坡範圍；另一方面，發展地積比率由1.8倍增加39%至2.5倍，住宅單位則減少至160伙，總樓面亦減少至16.55萬方呎。另油塘榮山工業大廈業主向城規會申請重建1幢29層高的商廈，總樓面約54.47萬方呎，並在物業附近提供至少15米寬的公眾海濱長廊。