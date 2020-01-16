中洲黃光苗沙田地 申建160伙住宅

據城規會文件顯示，上述申請地點位於銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第380號餘段，鄰近道風山、信義宗神學院等，現為「綠化地帶」及「政府、機構或社區」。申請人計劃以2.5倍作發展，擬建兩幢16層高分層住宅大廈，提供160個住宅單位，總樓面約16.55萬方呎。

較年初申請削減三成住宅

值得留意，中洲過去數年一直就上述項目申建住宅，2008年及2018年提出的方案均遭城規會拒絕，今年初曾提交申請，當時發展地盤面積約16.59萬方呎，以地積比率1.8倍發展，擬建3幢20層高分層住宅大廈，提供243伙，總樓面約29.86萬方呎，惟有關方案已撤回。

對比最新提交申請，新申請地盤面積大減近10萬方呎或60%、至6.6萬方呎，主要是放棄地盤後方一大片斜坡範圍；另一方面，發展地積比率由1.8倍增加39%至2.5倍，住宅單位則減少至160伙，總樓面亦減少至16.55萬方呎。另油塘榮山工業大廈業主向城規會申請重建1幢29層高的商廈，總樓面約54.47萬方呎，並在物業附近提供至少15米寬的公眾海濱長廊。