Wetland 3期次輪發價單 50伙近沽清

不過，相對8月全月錄約2050宗一手成交，9月一手交投量除按月跌70%，亦是繼今年3月、即第五波疫情爆發時錄約150宗後， 半年來按月新低。至於Wetland Seasons Bay第3期，昨次輪開售80伙，當中50伙發價單出售，單位實用面積353至667方呎，屬1房至3房間隔，折實價506.2萬至952.17萬元，整批折實均呎14,603元，如以價單定價計市值逾3.8億元，據悉售出約49伙，佔比為98%。

國慶日周末8新盤推售361伙

至於招標發售的30伙，包括6伙特色戶、24伙分層別墅單位。另一方面，今明兩天、國慶日周末共有8個主要新盤開展新銷售、涉推出單位總數361個（見表）；當中恒地（0012）旗下樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（項目第2期），明天次輪發價單賣143伙（另外12伙招標），過去3日估計收約2900票，超額19倍。

事實上，踏入10月，發展商已部署第四季新盤銷售。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE第3期（565伙）、紅磡黃埔街重建項目必嘉坊第2期（未公布具體單位數量），均擬最快本月登場；另同系香港小輪（0050）與市建局合作的深水埗映岸（262伙），亦擬第四季內推出。另新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新增3宗3房戶買家「棄船」個案，去年6月成交價1611萬至1868萬元；項目自去年8月迄今，累錄249宗取消交易個案，佔已售單位數845伙逾29%，料涉銷售總額40.7億元。