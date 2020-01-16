十大屋苑上季不足500宗 3年來最少 按季跌三成 康怡按季均呎大跌13%最傷

【明報專訊】受加息因素影響，上季本港樓市調整，多個屋苑價量齊跌。中原地產統計，9月份十大屋苑共錄151宗成交，按月跌7.9%，並連錄5個月每月不足200宗水平，為去年9月至今年2月後首見。上季十大屋苑成交按季更大跌31%至僅458宗，為2019年第三季反修例運動高峰期後近3年新低，期內9個屋苑價量齊跌，鰂魚涌康怡花園最新平均實呎按季大跌13%，更是十大屋苑中最大跌幅的屋苑。不過業界預料，隨着金管局降低按揭壓測門檻，加上《施政報告》或推「減辣」措施，樓市有機會呈「價穩量升」的局面。
明報記者 林尚民、文淑儀
上季與去年首季及次季每季均逾千宗、創約7年來按季新高比較，更大跌約六成。據中原地產統計，十大屋苑於第三季僅錄得458宗成交，較第二季666宗減少31%，為2019年第3季錄417宗以來近3年新低，期內交投量最少的屋苑為康怡花園，全季僅錄14宗成交，按季大瀉65%。呎價方面，十大屋苑9月份平均成交實呎，對比6月份全線下跌，跌幅介乎2%至13%不等，當中4個屋苑跌幅更達雙位數，康怡花園9月份平均實呎跌至14,554元，較6月平均實呎16,765元低13%，為十大屋苑中跌幅最大。
第一城樓價按月急跌逾8% 交投彈25%
若以按月計算，十大屋苑9月份錄得151宗成交，較8月164宗按月減少7.9%，已連續5個月少於200宗，當中7個呎價報跌，跌幅由0.2%至9%。9月份十大屋苑中只有康怡花園及沙田第一城錄得升幅，但該兩個屋苑上月平均成交實呎分別下跌9%及8.1%，康怡花園9月錄得7宗成交，較上月4宗上升75%，平均實用實呎14,554元，亦按月下跌9%，沙田第一城9月共錄約35宗成交，較上月升25%，平均實呎約14,345水平，按月下跌8.1%。
市場憧憬本月施政報告「減辣」
中原地產住宅部總裁陳永傑表示，上季樓市進入「冰河時期」，樓價拾級而下，不過近日樓市接連有利好因素，市場憧憬社會及經濟逐步復常，展望本月二手成交量將會回升。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明亦稱，本地銀行加息輕微，對供樓實際影響有限，若《施政報告》推出「減辣」措施等，樓市或現「價穩量升」的局面。
事實上，中原地產副分區營業經理葉津榮表示，上周五金管局公布放寬壓測後，區內代理指，屯門二手交投即時回升，上月全月錄約120宗，高於8月110宗，其中叠茵庭2座中層G室，實用499方呎，3房間隔，以685萬元沽出，實呎13,727元。原業主2017年4月492.5萬元買入，持貨5年帳面獲利192.2萬元或39%。
不過，市場仍不乏蝕讓，美聯聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣荃景花園第7座中層C室，實用428方呎2房戶，以517萬元易手，實呎約12,079元；原業主2017年6月以505萬元購入，帳面雖賺12萬元或約2%，若連使費計料實蝕約18萬元或約4%。