Nike首季毛利率跌至44% 股價挫一成

【明報專訊】美元強勢影響海外銷售的表現，加上減價促銷去庫存等因素，運動品牌Nike（美：NKE）在截至8月底的第一財季，毛利率降至44.3%，較去年同期的46.5%顯著下滑，低於分析師預期。該品牌第一財季的庫存按年增44%，現正採取措施清理過剩庫存，預計將對本財年的毛利率產生暫時影響。Nike已下修全年展望，昨早段股價跌逾一成，低見82.5美元的52周低位，其股價今年以來跌逾四成。券商Wedbush分析師Tom Nikic指出，庫存增加為Nike利潤率帶來壓力。他維持Nike「跑贏大市」的評級，但將目標價由121美元下調至101美元。
Nike的庫存積壓問題，源於此前供應鏈延遲、港口擁擠，及至產品陸續在門店上架，市場需求已變化。通脹高企蠶食部分消費者的購買力，導致過時貨品急增。除此以外，美元持續升值也影響海外市場表現。在嚴格防疫措施等影響下，大中華區銷售額按年跌16%，是唯一季度銷售額按年倒退市場。
Nike行政總裁多納霍（John Donahoe）表示，中國消費者正逐漸擺脫防疫措施的限制，回復消費的意願，預計銷售將會改善。他又表示，北美市場需求相當強勁，銷售額超出預期。撇除匯率變動的因素，Nike全球收入在第一財季按年增長10%至127億美元，高於分析師平均估計。