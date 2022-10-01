8月港人幣存款升4.4% 港元貸款增存款跌 貸存比率升

8月，跨境貿易結算的人民幣匯款總額為7942億元人民幣，較上月增加616億元。港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.8%，與去年同期比較則均上升0.7%。

H按佔比按月跌P按升 新批按揭減4%

此外，匯豐於8月底調高H按封頂息率，多家銀行隨即跟隨。8月的H按佔比由7月的96.8%下降至96.6%，P按則由7月的1%上升至1.3%。新批出的按揭貸款額按月減少3.9%，至385億元，新批出宗數亦由7901宗減少至7857宗。

當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少6.7%，至69億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少11.1%，至193億元。轉按交易所批出的貸款則增加12.1%，至124億元。

經絡按揭：加息影響買家入市意欲

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近月一二手市場交投回落，在加息陰霾下，買家入市意欲受到影響，令新批出按揭數字下跌。他又稱，由於H按實際按息升至封頂位，部分銀行的Ｐ按實際按息比H按封頂位低，減省利息開支，令P按佔比有所上升。另外，亦有銀行推出定息按揭計劃，息率更比普遍Ｐ按及H按封頂位低，料會吸引部分新造按揭客戶選用。