新創建：沽飛機租賃決定正確 暫未有售產計劃

收購方面，何智恒表示，目前新創建的現金流充足，若未來遇到合適、符合集團投資回報要求的項目，或會考慮進行收購。他又稱，新創建不會因應短期經濟情况而調整業務組合，強調集團的投資組合以長期業務為主，認為短期經濟波動對集團影響不大。

全年收入按年增一成 末期息增3.3%

截至今年6月底止，新創建全年收入錄得311.39億元，按年增加10.4%，期內純利增加42.5%至15.87億元。經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為67.93億元，按年升4%。派發末期息每股0.31元，按年增加3.3%；連同中期息每股0.3元，全年派息每股0.61元，按年增加3.4%。新創建昨收報7.1元，升1.4%。

疫下貨櫃物流中心出租率保持逾99%

至於疫情對物流業務的影響，何智恒指出，旗下在香港的亞洲貨櫃物流中心出租率錄得99.4%，疫情以後一直保持99%以上；於成都武漢新收購的6個物流物業當中，目前有5個已經營運，出租率更較收購時的87%有所提升，形容表現超乎預期。