人行下調首套房公積金貸款利率

內地企業及員工要繳交住房公積金，住房公積金貸款即是用住房公積金作為抵押，向銀行申請房貸。貸款金額上限各地不同。至於周四晚公布的《通知》，容許在今年6至8月新建住宅售價按月及按年均連續下跌的城市，在今年底前，撤銷首套房貸款利率下限。二套房貸款利率下限則維持不變。據統計70個大中城市，有23個符合條件，包括8個二線城市及15個三線城市。撤銷下限即利率可以低於4.1%。

標普調低旭輝信貸評級

另外，彭博引述熟悉情况人士稱，人行及銀保監會最近要求六大國有商業銀行須在今年底前，各自提供最少1000億元（人民幣，下同）的資金，支持內地房地產市場，即合共6000億元。支持的方式包括提供按揭、向發展商提供貸款，購入它們的債券等。六大行之一建設銀行（0939）上周五公布，擬出資299.99億元認繳規模達300億元的住房租賃基金，以投資房企存量資產，改造為租賃住房。

同時，國際評級機構標普調低旭輝的信貸評級，由BB-調低至B+，評級展望為負面。標普指旭輝聯營項目的部分合作伙伴由於使用非標準融資方法，令這些項目面對不斷增加的審查。標普又指旭輝的流動性正在收緊，市場對旭輝的信心漸失，該公司在市場集資及調動項目現金的能力將面臨考驗。另一國際評級機構惠譽亦把旭輝的BB-評級展望調低至負面，正評估旭輝使用一種以往沒有披露的非標準融資安排，對該公司的正常融資渠道會否產生負面影響。