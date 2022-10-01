涉微信女騙局 13人被刑事起訴 包括券商持牌代表 涉操控富匯等兩家股份

明報記者 馬意文

證監會表示，此前就多項涉嫌「唱高散貨」的股票投資騙案展開聯合調查。被起訴的13人當中，有5人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中，使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，其中2人加控及另外8人被控洗錢罪。當中12名被告昨日在東區裁判法院應訊，暫時毋須答辯，案件於2023年4月17日聆訊，法庭批准12名被告保釋，餘下一被告據稱因確診新冠而未能應訊。

涉用多個代名帳戶挾倉

證監會新聞稿提及案中其中5名被告為譚中維（前名譚思進）、譚思亮、郭偉良、許家進及陳佳申，涉嫌在2018年10月至2019年5月期間，與多人串謀利用多個代名人帳戶對目標股份挾倉，並將該等股份的股價推高，然後集團成員利用不同社交平台，誘使投資者買入兩家香港上市公司的股份，然後大舉拋售股份獲利，當該集團找不到投資者接貨時，相關股份的股價便大跌。

富匯曾單日暴跌82％

據了解，涉案兩家香港上市公司於2019年5月前後股價急瀉，其中一家為富匯國際（1034）。集團於2018年10月30日以每股0.49元上市，數日內已升逾一倍，惟最強勁的升浪則始於翌年1月底至4月中，由0.59元急升至2.85元，升幅接近四倍，但在4月25日則突然暴瀉，單日大跌82.1%（見圖）。

一被告與中資券商上市時高層同名

13名被告中，部分為證監會持牌人，當中譚中維曾在興證、光大等機構任持牌代表，陳佳申則在越秀證券任持牌代表。另據法庭網站資料顯示，其中一名被告為繆志誠（Miao Chih Chen），翻查資料，與興證國際上市時營運總監同名，惟未能確定是否同一人。

其餘被告近期亦有捲入其他「微信女」的案件，其中譚思亮及江珍早前申請司法覆核，日前遭原訟法庭駁回。事件涉及證監會在調查細價股WMCH（8208）股價於2020年被操控案件時，凍結他們等人的證券帳戶。據悉證監會近年積極追查微信女騙局，惟處理該類案件時往往舉證困難。