涉微信女騙局 13人被刑事起訴 包括券商持牌代表 涉操控富匯等兩家股份

【明報專訊】證監會此前曾聯合警方多次調查股票投資騙案，至昨日有13名嫌疑人被落案控以多項刑事罪行，涉嫌利用不同社交媒體平台就兩家香港上市公司的股份組織及執行多項「唱高散貨」計劃（俗稱微信女騙局）。據了解，兩家涉及被操控股價的上市公司，其一為富匯國際（1034）。據資料顯示，當中部分被告為證券行持牌代表，另有一人姓名與中資券商興證國際（6058）上市時一名高層相同。
明報記者 馬意文
證監會表示，此前就多項涉嫌「唱高散貨」的股票投資騙案展開聯合調查。被起訴的13人當中，有5人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中，使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，其中2人加控及另外8人被控洗錢罪。當中12名被告昨日在東區裁判法院應訊，暫時毋須答辯，案件於2023年4月17日聆訊，法庭批准12名被告保釋，餘下一被告據稱因確診新冠而未能應訊。
涉用多個代名帳戶挾倉
證監會新聞稿提及案中其中5名被告為譚中維（前名譚思進）、譚思亮、郭偉良、許家進及陳佳申，涉嫌在2018年10月至2019年5月期間，與多人串謀利用多個代名人帳戶對目標股份挾倉，並將該等股份的股價推高，然後集團成員利用不同社交平台，誘使投資者買入兩家香港上市公司的股份，然後大舉拋售股份獲利，當該集團找不到投資者接貨時，相關股份的股價便大跌。
富匯曾單日暴跌82％
據了解，涉案兩家香港上市公司於2019年5月前後股價急瀉，其中一家為富匯國際（1034）。集團於2018年10月30日以每股0.49元上市，數日內已升逾一倍，惟最強勁的升浪則始於翌年1月底至4月中，由0.59元急升至2.85元，升幅接近四倍，但在4月25日則突然暴瀉，單日大跌82.1%（見圖）。
一被告與中資券商上市時高層同名
13名被告中，部分為證監會持牌人，當中譚中維曾在興證、光大等機構任持牌代表，陳佳申則在越秀證券任持牌代表。另據法庭網站資料顯示，其中一名被告為繆志誠（Miao Chih Chen），翻查資料，與興證國際上市時營運總監同名，惟未能確定是否同一人。
其餘被告近期亦有捲入其他「微信女」的案件，其中譚思亮及江珍早前申請司法覆核，日前遭原訟法庭駁回。事件涉及證監會在調查細價股WMCH（8208）股價於2020年被操控案件時，凍結他們等人的證券帳戶。據悉證監會近年積極追查微信女騙局，惟處理該類案件時往往舉證困難。