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卓慧思力撐減稅 稱計劃「正確」 英倫銀行13天斥650億鎊買債

【明報專訊】英國政府上周五公布半世紀以來最激進的減稅方案，恐令政府發債大增，拖累英國債、匯急挫。英倫銀行此前緊急出手救市，承諾由周三起的13個工作日，以每天50億鎊（約433億港元）的買債速度，合共購入價值650億鎊（約5633億港元）的長期國債，以穩定金融市場。不過就在債市昨天趨穩之際，英國首相卓慧思力撐其減稅方案，稱這是「正確」計劃，她準備作出「有爭議及艱難的決定」，帶動英國經濟發展。

她講話之際，英鎊兌美元曾回落至1.07水平，英國國債再被拋售。不過當英倫銀行在香港時間昨晚9時許進行第2天買債，英鎊兌美元再次回升，午夜前反彈至1.1；兌港元升至8.67算。英國30年期、40年期及50年期國債價格向上、債息回落。不過英國10年期國債孳息率仍接近4.2厘，與較長年期的英國國債孳息率曲線倒掛。英國富時100指數昨晚跌2%，泛歐Stoxx 600指數跌1.8%。

美股三大指數昨早段急跌，道指曾跌600點，標普500指數跌逾2%，而納指跌逾3%，午夜前三大指數跌幅收窄。美銀將蘋果（美：AAPL）股票評級，由「買入」下調至「「中性」，蘋果股價早段跌4%。

卓慧思昨首次在電台節目談論其減稅方案。英國人目前最憂慮的問題之一，是退休金可能大縮水。當被BBC問及會否撤回令民眾「無法入睡」的財政措施時，卓慧思說不接受這個問題，因為政府一直致力協助住戶支付燃料費。她的減稅方案除了無法釋除市場對融資的憂慮，減稅模式也被質疑偏袒富人。針對富人最高所得稅率大幅下調5個百分點，中下階層的基本所得稅率下調1個百分點。卓慧思否認是「劫貧濟富」，重申政府限制家庭及企業的能源帳單升幅，有助控制通脹。她強調經濟動盪主要是由烏克蘭戰爭引起，與其預算方案無關，「這不僅是英國面臨的困難，也是全球性的問題」，重申減稅對避免衰退至關重要。

卡尼斥為刺激短期增長 與遏通脹背馳

英倫銀行前行長卡尼（Mark Carney）昨抨擊其措施試圖刺激短期增長，與央行遏抑通脹的政策背道而馳。卡尼又駁斥關於市場動盪是全球現象的講法，稱事態發展集中在英國。

彭博引述消息人士稱，美國財政部關注英國減稅計劃引發金融市場動盪，因此透過國際貨幣基金組織（IMF）施壓，敦促英方撤回計劃。市場人士指出，英倫銀行緊急出手，是因為大量養老基金在英國國債崩跌之際，面臨追加保證金的迫切要求，恐面臨破產風險。

英倫銀行買債 為防養老基金「爆煲」

英倫銀行為此暫停出售債券以遏抑通脹的措施，轉而承諾加快買債。英倫銀行強調，並非尋求降低政府長期借貸成本，而是試圖爭取時間，以防養老基金因持有的國債價格急貶，而不得不沽出債券，以應付追加保證金的要求。養老金被追加保證金進而拋售國債的惡性循環，極其凶險。市場人士稱，英國在周三某個時刻，曾出現無人購買英國長期國債的情形，接近於「雷曼爆煲」的時刻。

（綜合報道）

[國際金融]

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