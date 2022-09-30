東倫敦TwelveTrees Park 售價50萬英鎊起

發展商提供大廈10年專業保修

TwelveTrees Park提供現代化健身室、24小時禮賓服務、私人影院、商務貴賓室及住客會所。項目預計於2025年第四季竣工，土地使用權長達999年。

TwelveTrees Park所在的West Ham地區屬倫敦東部新興住宅區，項目距金絲雀碼頭、City of London及West End等重要金融商業區僅10分鐘路程。屋苑鄰近多間著名學府如瑪麗王后學院及倫敦政治經濟學院，且距離大型商場Westfield Stratford City僅3分鐘車程。Swan Knights董事總經理陳嬿淇指出：「自倫敦地鐵伊麗莎白線開通後，國際企業、頂尖學校、文化機構紛紛東遷或建立東倫敦分部，基礎設施大為升級，讓West Ham成為近年來發展最迅速的熱點之一。東倫敦物業已連續12年錄得增幅，區內樓價在12年間升值近75%，也帶動了當區的租務，租金在5年內有15%的升幅。隨着愈來愈多當地人選擇從倫敦市中心遷往該區，加上升級改造工程陸續完成，令West Ham的宜居指數進一步提升，相信該區樓市升勢將會持續下去。」