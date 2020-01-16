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英國減土地印花稅 BNO買家也受惠

【明報專訊】英國新任首相卓慧思（Liz Truss）提出「大膽計劃」去減稅和促進經濟增長，新任財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，新政府有3個經濟優先事項——改革經濟的供給側、負責任的公共財政和減稅以促進增長。其中英國房地產稅減免會否令準買家加快入市，Select Property Group報告顯示，2022年8月，英國平均房價按年升11%，達到創紀錄的平均29.42萬英鎊。樓價上升令年輕人較難入市，但對港人而言又是否投資英國房地產好時機？

關浩霆於9月23日宣布削減土地印花稅（SDLT），立即生效。在新稅務優惠下，樓價頭25萬英鎊毋須繳付印花稅，假設買家在英國買樓，該物業的平均價格31.2萬英鎊，在新稅率下，該物業總計要繳付3100英鎊的印花稅，較之前5600英鎊為低。但要留意準業主購買二手樓（非居住用途）或買家不是英國居民的話，則仍須支付附加費。理財顧問李明正表示，今次減印花稅BNO移英港人其實一定會受惠，特別是樓價較低的物業及首置買家。

樓價較低物業及首置買家最受惠

根據Rightmove報告，9月英國平房的價格上升0.7%至36.8萬英鎊，其中中高端市場物業是推動本月價格上升的主因，特別是三房及四房單位的平均要價更創歷史新高。首置者有可能面臨成本壓力，減印花稅可提供一些額外的支持。不過，英國樓市暫時樂觀，雖然調查顯示首置者每月平均按揭供款為1057英鎊，這是自2012年11月以來首次佔平均總工資的40%。惟買家需求比疫情前水平平均增長20%，印花稅下調可能會在未來幾個月刺激更多需求。

Rightmove總監Tim Bannister表示，首置人士現面臨成本壓力，儘管削減印花稅的消息可能會提供對樓價的支持。近期英倫銀行將利率上調0.5厘，預計每個月供款額平均由1057英鎊升至1114英鎊。這些因素令本月首置人士需求比去年同期下降了8%。不過，今次減稅方案有機會吸引潛在買家入市，亦預期未來幾個月樓價會上升。他留意到減稅也會支持買家有興趣購買更大面積的物業。

庫存短缺續支撐樓價上升

另外，中介公司認為英國房地產價格一直受到供應不足支持，由於加息會令需求放緩，尤其是新建房屋的需求放緩，但在疫情後不少買家在倫敦以外尋找大面積物業。事實上，庫存短缺繼續支撐價格上升。而中高產人士受利率上升或生活成本上漲的影響往往較小，相信英國主要城市樓價會繼續平穩。

明報記者 龍彩霞

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