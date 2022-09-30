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經濟
2022年9月30日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
小蠔灣車廠地來季推 1期涉1400伙 啟德商業轉住宅官地佔1750伙 勢成百億地王
拆局：上半年賣地不足百億 全年難達標
市建局觀塘商業地王來季招標 最高估值259億
INNOVALE 3期批預售 最快下月推
朗城滙3房額印鬆綁實蝕兩成半
港航尋求重組490億債務 料償還20億 稱已獲73%支持 倘失敗將申破產清盤
中方指示塗黑敏感資料 未阻美PCAOB審計底稿
受年金虧損拖累 按證公司上半年蝕3.62億
大新傳尋新銀保伙伴 永明宏利富通有意競投
眾安銀行上半年淨利息收入8900萬 按年升1.5倍
證監會：匯豐魏弘福任法規執行部執董
零跑汽車掛牌瀉逾三成 每手蝕1610元 萬物雲「潛水」7% 大戶帳蝕1700萬
外圍陰霾重重 畢馬威：港下季IPO或放緩
新世界伙星基金發展長沙灣地
恒指隨美股先升後跌 逼近17000點
穆迪：未來一年 內房須續發債降風險
尚乘環球又入稟 控同程旅行無理取消協議
卓慧思力撐減稅 稱計劃「正確」 英倫銀行13天斥650億鎊買債
軟銀旗下願景基金擬裁員30%
保時捷上市首日 股價早段最多升5%
貝索斯前妻再婚年半後離婚 已訂合約分配財產
張兆聰：騰訊二十大前倘反彈 可候高造淡
方保僑：克服疫情恐懼 走上真正復常之路
植耀輝：大巿不樂觀 勿胡亂撈底
技術取勝：太古A尋頂格局未變
盧駿匡：港股「十一」後料逐步回穩
蔣麗苑出任九置獨立非執董
劉思明：投資者要錢不要貨 公用股照插
周顯：名牌手袋與納米樓的取捨
譚新強：如查理斯三世想名留青史 應對中印道歉
湯文亮：海外業主賣港樓 蝕價賺匯
英國減土地印花稅 BNO買家也受惠
東倫敦TwelveTrees Park 售價50萬英鎊起
技術取勝：太古A尋頂格局未變
【明報專訊】石藥回調宜守7.2元（圖）
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