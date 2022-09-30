尚乘環球又入稟 控同程旅行無理取消協議

要求賠償毁約損失 惟未有提及金額

根據入稟狀，尚乘環球與同程旅行於2018年11月27日簽署協議，尚乘環球將為同程旅行提供投資管理服務，同程旅行則須就此服務支付費用和管理費用，生效期直至雙方同意才能終止該協定。翻查資料，同程旅行是在2018年11月26日上市，即協議是在上市翌日簽訂。

尚乘近期負聞纏身 早前遭證監搜查辦公室

尚乘環球表示，同程旅行其後在未獲其同意下單方面撤銷投資協議，並且2020年底開始未有支付相關款項，違反協議內容，因此要求根據協議追討有關損失和合理賠償。惟是次案件的涉款金額、尚乘環球聲稱同程旅行何以單方面撤銷協議等詳情未有提及。

尚乘集團近期負面傳言不斷，彭博早前報道指，證監會曾搜查尚乘集團辦公室，其中一個焦點涉及新股上市交易，指尚乘環球會為新股集資需求不足的客戶，安排特定投資者入股填補不足。而公司成功上市後，就會向尚乘購買金額接近的投資產品，待尚乘早前安排的投資者出售手上股份後，才能贖回投資產品。同時，倘公司上市後股價上升，投資者獲利須與公司分享，但一旦股價下跌，公司則須為投資者損失「包底」。