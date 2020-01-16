經濟

恒指隨美股先升後跌 逼近17000點

【明報專訊】英倫銀行周三宣布緊急干預債市後，美匯及美息有所回落，帶動美股做好，不過美匯及美息昨日在亞洲時段再次反彈，美股指數期貨顯著回落，恒生指數昨日先高後低，最多曾跌204點，收市再見11年收市新低，跌85點或0.49%至17,165點，全日高低波幅583點，兩日累計跌694點。

截至今晨零時，恒指夜期報17,196點，高水30點。

國指昨日亦跌至14年新低，最多曾跌1.61%，收市跌46點至報5912點。科指昨午後曾跌至3439點，為指數面世以來新低，收市跌43點至3482點，科指成分股明源雲（0909）曾見上市新低，收市大跌15.4%至4.57元。大市昨日成交916.8億元，較上日低15.7%，再次縮減至千億元成交以下。

阿里逆市升近3% 升幅最大藍籌

藍籌股昨日只有17隻向上，52隻下跌，4隻無升跌，當中阿里巴巴（9988）收市報76.85元，升2.88%成升幅最大藍籌；碧桂園（2007）收市跌逾11.6%，報1.67元，是跌幅最大藍籌，騰訊（0700）午後曾跌至52周新低，低見268.2元，收市跌1.2%至270.6元。

雖然人行發聲明承諾會按照需要，加大「保交樓」專項借款力度，不過人民幣匯價下跌繼續加劇財務壓力，內房續挫。

新城發展（1030）及正榮地產（6158）分別跌11.2%及9.1%；龍湖（0960）亦跌7.5%至22.8元。旭輝控股（0884）澄清指內部信沒有暗示無力還債，不過收市仍大跌16.3%至0.72元。

內地加強電子煙監管 思摩爾跌至上市新低

內地加強電子煙監管，10月1日起從事電子煙生產經營的企業需取得煙草專賣證，思摩爾（6969）跌至上市新低，最低曾見9.2元，收市仍挫5.2%至9.41元。

相關字詞﹕科指 恒生指數 碧桂園 阿里巴巴 騰訊 港股

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