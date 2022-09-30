經濟

零跑汽車掛牌瀉逾三成 每手蝕1610元 萬物雲「潛水」7% 大戶帳蝕1700萬

【明報專訊】港股市况慘淡下兩隻新股昨日掛牌同跌，當中零跑汽車（9863）首掛急瀉33.5%，以收市價31.9元計，每手帳面蝕1610元；萬物雲（2602）一度低見42元，收市價仍跌6.8%，每手帳面蝕335元，有大戶斥2.6億元認購了500萬股，倘未沽出帳面蝕近1700萬元。另有內地公司潤歌（2422）今日起公開發售，並指出雖然港股市場較差，但相信公司具價值和成長性，也有投資者認購。

明報記者 馬意文

零跑汽車和萬物雲繼暗盤失守後，首日掛牌股價跌幅更深，當中零跑汽車跌幅最大，一度最低跌至每股28元，及後回升至32元收市，當中乙組唯一的投資者以620萬元認購10萬股，若仍然持有則帳面計蝕160萬元。

零跑汽車昨日舉行發布會，集團表示公司決定上市時難以預測港股市况，但來港上市目的為吸引來自歐美、亞洲或內地的投資者，繼而支持公司長期發展。

零跑汽車創辦人、董事長、執行董事兼首席執行官朱江明也指，選擇來港上市因此地的特殊性，同時面向全球化市場可吸納歐美的資本，接觸更多感興趣的投資者，加上這市場的投資者更具開放和包容性，了解新能源汽車前期投資都較大並有所虧損，故他形容非常適合新能源汽車公司上市。

浙江省產業基金認購零跑最多 帳蝕3.71億

據零跑汽車表示，2021年交付量按年增長逾4倍，而今年前8個月交付量達7.6萬輛，較去年同期增長逾兩倍，帶動銷量和毛利也有大幅增長，預料未來規模將快速擴大，毛利和銷量也有更好表現。

淡市下啟動招股上市，零跑汽車及萬物雲均有引入基礎投資者穩定投資者結構，兩者俱佔今次集資額近四成，惟以首日表現，帳面暫時「損手」。

其中零跑基礎投資者陣容全屬中資，當中以浙江省產業基金斥資11億元認購最多，昨日帳面已蒸發約3.71億元；至於萬物雲最大基礎投資者則為國企中國誠通，昨日收市價計，帳面蝕逾3800萬元。

潤歌今招股 3232元入場

此外，潤歌於今日至10月7日公開發售，10月17日掛牌，全球發售2.5億股，當中國際配售和公開發售各佔九成和一成，招股價為0.64至0.8元，每手4000股入場費3232.25元，集資額1億至1.4億元。其獨家保薦人是民銀資本。

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