經濟

證監會：匯豐魏弘福任法規執行部執董

【明報專訊】證監會公布，經證監會主席雷添良領導的遴選委員會透過公開招募、由財政司長陳茂波委任匯豐亞太區副首席法律顧問兼環球銀行及資本市場業務法律部主管魏弘福（Christopher Wilson）出任法規執行部執行董事，另擢升現法規執行部高級總監戴霖（Michael Duignan）為企業融資部執行董事，兩人任期3年均於今年11月1日生效，至2025年10月31日為止。

任期3年 今年11月1日生效

據證監會公告顯示，魏弘福曾在匯豐任職之外，過去18年亦在香港擔任不同主要國際銀行的法律及合規高層人員，具備國際經驗。

至於戴霖則由2014年起加入證監會至今工作逾8年，先後出任企業融資部高級總監和法規執行部高級總監。據稱，他具超過20年的規管經驗，在加入證監會前在海外金融監管機構和證券交易所任職。

擢升戴霖為企業融資部執董

翻查資料，法規執行部及企業融資部執行董事位置早已懸空，其中法規執行部上任執行董事魏建新在今年5月退任，至於企業融資部上任執行董事何賢通則於2021年8月退休，位置由另一高級總監鄧兆芳署任至今。

陳茂波表示，魏弘福和戴霖對香港證券及期貨市場的運作和規管有深入的了解，深信他們將能協助證監會有效地履行其職責，促進香港證券及期貨市場的發展和監管。

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