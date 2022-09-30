大新傳尋新銀保伙伴 永明宏利富通有意競投

預計最快本周訂立不具約束力協議

消息人士表示，除上述保險公司外，其他保險公司亦有可能參與競投，預計最快本周會就有關合作訂立不具約束力的協議。不過，大新目前仍處於考慮階段，最後仍有機會終止尋求銀保合作。惟上述公司均拒絕評論有關事件。

今年7月，大新金融及大新銀行宣布，終止與泰禾人壽保險的香港分銷協議，指過去兩年多來，關於泰禾人壽及其控股公司的負面消息不斷。泰禾人壽於去年2月起，被保監要求停接新保單至今。大新表示由於泰禾已違反分銷協議條款，終止協議。

彭博行業研究保險業分析師Steven Lam表示由於大新在港澳的業務具增長潛力，而澳門更是內地遊客業務的重要來源，吸引有意在兩地擴張的保險公司，潛在的銀保交易可能會引起競投戰。在疫情期間，銀保成為最大的銷售渠道，永明金融及富通亦可能藉此加強銷售以提高市場份額。