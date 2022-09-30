受年金虧損拖累 按證公司上半年蝕3.62億

上半年淨利息收入按年增三成

在撇除香港年金公司的會計虧損，以及將新承做按揭保險產生的即時入帳佣金支出調整至分攤入帳藉以與相應的按揭保費收入按貸款年期入帳作匹配的影響後，上半年經調整除稅後溢利、權益年計回報率和成本對收入比率分別為4.63億元、7.3%及24.0%。按證公司上半年其他虧損1.93億元，主要來自香港年金公司在不利市况下為其外匯基金存款作撥備而產生的淨投資虧損1.8億元，去年同期有4.94億元投資收益，以及所持有以策略性離岸人民幣及美元計價的現金和債務投資進行重估產生的淨外匯虧損8300萬元。

按證公司表示，雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於2022年6月30日的內含價值約為110億元，包括權益總額90億港元和預期將來利潤的現值20億元。長遠而言反映年金業務可持續發展。

另早前政府推出透過百分百擔保個人特惠貸款計劃協助受暫緩追租影響的個人業主，提供相等於3個月租金免息貸款，截至6月底只收到3宗申請，涉及貸款額16萬元。至於百分百擔保個人特惠貸款計劃，自2021年4月推出以來共批出約5萬宗申請，涉貸款額34億元。按揭保險業務方面，上半年新取用貸款額507億元，按年減16.3%，其中87%的新取用貸款金額用於二手市場物業。