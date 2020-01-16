港航尋求重組490億債務 料償還20億 稱已獲73%支持 倘失敗將申破產清盤

明報記者 陳麗歡

港航表示，母企海航集團於2018年底開始出現財困問題，傳出海航向港航出售投資產品，影響港航財政；由2019年開始因社會運動和全球爆發疫情令港航業務遭到巨大打擊。

聲明顯示，港航正在尋求法庭批准召開債權人會議並提出重組計畫，其中包括將未償債務大幅撇帳。港航指出，重組計劃需至少獲得75％債權人支持，而截至該份聲明出具日，目前已收到73.2％債權人同意支持重組計劃，倘若未能獲得75％支持可能導到破產清算。

飛機租賃商佔欠款比重達45％

據港航披露集團帳面約490.64億元債務當中，飛機租賃商為最大債主，佔港航欠款比重最大達45％，拖欠約224.98億元，其次拖欠關聯債權人約68.14億元，至於旗下藍色天景發行永續債券累計拖欠約65.62億元， 銀行和金融機構債權人拖欠約57.23億元，其他經營債權人（供應商、服務提供商）欠款24.88億元。

據港航提出的債務重組條款，海航和未具名合資人承諾注資30億元以支付重組開支，但前提是若干先決條件達成或獲豁免的情况下，即是包括以下重組條約獲取75％債權人支持。港航提出，向無擔保債權人支付9.6億元現金，金額佔該類別貸款5％，款項由債權人按比例攤分。向關鍵租賃商支付1.2億元現金，金額佔該類別欠付款5%，款項將按比例攤分。以上兩項條約，若港航每年度達成EBITDA目標並派發股息，債權人可按比例獲得分配。

永續債轉重組債 按表現分9年還

在永續債方面，港航將先向持有人支付1707.5萬美元（約1.33億元）現金，相當於永續債未償還本金額約 2.5%，另永續債將轉換為重組債券， 本金總額由6.83億美元削至1億美元，港航將由2027年後開始，按業務表現分9年償還。

今次重組亦涉及縮減機隊規模，港航現有機隊規模為53架客機，集團計劃重組完成後只保留20架。港航的債務重組案在香港高等法院的聆訊定於10月13日舉行，英國法院的聆訊定於10月25日舉行。