朗城滙3房額印鬆綁實蝕兩成半

另外，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳都會駅10座高層H室，實用651方呎，細3房1套間隔，原叫價1150萬元，以970萬元售出，累減180萬元或15%，實呎1.49萬元。原業主2019年7月以1080萬元購入，剛過3年額印期，現帳面蝕約110萬元或約一成，連使費計料實蝕約170萬元或約15%。

此外，二手市場亦不乏低價成交。美聯區域營業董事劉卓豪稱，將軍澳中心9座中層G室，實用面積437方呎、2房間隔。以663萬元沽出，實呎15,172元。原業主2012年4月以370萬元購入，帳面獲利293萬元或約八成。是次成交價屬今年屋苑2房新低，但較去年2房新低價約650萬元高約13萬元或2%。

啟朗苑綠表3年升值九成

雖然二手私樓屢錄蝕讓，但近年入伙的未補價居屋樓價卻大幅上升。市場消息稱，啟德啟朗苑C座低層2室，實用面積384方呎，1房間隔，享內園景，於綠表市場以490萬元沽出，實呎12,760元。原業主早於2019年以約252萬元一手向房委會未補價購入，持貨約3年額印鬆綁後易手，帳面獲利238萬元或94%。

[香港地產]