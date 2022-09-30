經濟
香港地產

拆局：上半年賣地不足百億 全年難達標

【明報專訊】財政司長陳茂波今年2月公布，全年度地價收入預算為1200億元，有業界認為，即使來季政府推出啟德、赤柱兩幅貴重住宅地，連同港鐵小蠔灣項目補地價，相信全年賣地收益要達到1000億元水平仍有一定難度。

小蠔灣補價成港府重要收益

據地政總署資料，本年度迄今政府出售官地收益暫時約95億元，期內亦缺乏大型補地價項目，暫至目前政府賣地收益與全年預算金額相距極遠，雖然來季政府推出多幅矚目地皮，如啟德及赤柱兩幅地皮，每幅估值均逾100億元，加上整個小蠔灣項目一次過進行補地價，料為政府在賣地收入方面填補不少。不過，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，撇除來季推出之地皮，現時賣地表內餘下6幅住宅地及2幅商業地有待推出，據該行估算，即使有關地皮全部售出，全年賣地收入亦只有約1100億元，况且，據政府以往慣例，都不會於一季內推出6至8幅地，估計第四個財政季度政府僅推出賣地表內部分地皮。他預期，今個財年政府賣地收益將低於1000億元水平，除較以往的1300億至1400億元有距離外，亦會比陳茂波年初預算約1200億元為少。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預期，發展商出價投地將較為保守，對於今個財政年度可賣出所有賣地表上用地的機會不太樂觀，特別現時商業物業無論租務及買賣均較住宅更遜色，預計具流標風險。

美聯測量師行董事林子彬稱，4月份流標的屯門青山公路大欖段限呎地今日再截標，由於近期外圍經濟環境及市况偏軟，發展商參與競投將會更趨審慎，並要視乎政府的項目底價，否則會再流標及影響未來供應，料地皮估值約58.79億元，即每方呎樓面地價調低至每呎4500元。

[香港地產]

相關字詞﹕補地價 赤柱 啟德 賣地計劃 小蠔灣 賣地收入

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