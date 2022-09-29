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經濟
2022年9月29日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
彭博：國泰洽購新一代貨機
招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
國聯證券擬集資 今年第三間
澳洲成峰高教去年蝕660萬
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
美監管機構罰逾10銀行 共20億美元
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
技術取勝：創科實業71元成重要支持
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
中金：內房供求融資全面改善
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察
技術取勝：創科實業71元成重要支持
【明報專訊】華能國際電力反覆尋底（圖）
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