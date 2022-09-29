經濟
國際金融

美監管機構罰逾10銀行 共20億美元

【明報專訊】美國監管機構向10多家大型銀行開出罰單，指這些銀行的未有好好監察員工未經許可使用即時通訊軟件溝通。美國證券交易委員會（SEC）周二發出公告，向相關金融機構得罰款11億美元；商品期貨交易委員會（CFTC）披露7.1億美元罰款。罰款針對包括美國銀行、花旗和高盛等公司，如果再加上摩根大通去年12月的2億美元罰款，罰款總額達到20.1億美元，成為有史以來針對美國的銀行因記錄保存失誤而受到的最大罰款。

涉未監察員工用即時通訊軟件溝通

SEC主席Gary Gensler（圖）在該機構的聲明指出：「金融最終取決於信任。由於未能履行他們的紀錄保存和帳簿和紀錄義務，今天受到指控的市場參與者未能維持這種信任。」

在美國SEC的調查中，8家公司同意各繳納1.25億美元的罰款，包括巴克萊銀行、美國銀行、花旗集團、瑞士信貸集團、 德意志銀行、高盛、摩根士丹利和瑞銀集團。Jefferies Financial Group Inc.和野村控股同意各支付5000萬美元，Cantor Fitzgerald LP同意支付1000萬美元。

CFTC美銀罰款最高達1億美元

CFTC提出的罰款部分，美國銀行最高，為1億美元，其次是巴克萊、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根士丹利和瑞銀，各為7500萬美元。野村被罰款5000 萬美元，Jefferies被罰款3000萬美元，Cantor Fitzgerald被罰款600萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬
長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
彭博：國泰洽購新一代貨機
彭博：國泰洽購新一代貨機
招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合
招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
國聯證券擬集資 今年第三間
國聯證券擬集資 今年第三間
澳洲成峰高教去年蝕660萬
澳洲成峰高教去年蝕660萬
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
技術取勝：創科實業71元成重要支持
技術取勝：創科實業71元成重要支持
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
中金：內房供求融資全面改善
中金：內房供求融資全面改善
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察