美監管機構罰逾10銀行 共20億美元

涉未監察員工用即時通訊軟件溝通

SEC主席Gary Gensler（圖）在該機構的聲明指出：「金融最終取決於信任。由於未能履行他們的紀錄保存和帳簿和紀錄義務，今天受到指控的市場參與者未能維持這種信任。」

在美國SEC的調查中，8家公司同意各繳納1.25億美元的罰款，包括巴克萊銀行、美國銀行、花旗集團、瑞士信貸集團、 德意志銀行、高盛、摩根士丹利和瑞銀集團。Jefferies Financial Group Inc.和野村控股同意各支付5000萬美元，Cantor Fitzgerald LP同意支付1000萬美元。

CFTC美銀罰款最高達1億美元

CFTC提出的罰款部分，美國銀行最高，為1億美元，其次是巴克萊、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根士丹利和瑞銀，各為7500萬美元。野村被罰款5000 萬美元，Jefferies被罰款3000萬美元，Cantor Fitzgerald被罰款600萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]